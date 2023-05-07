Birinci yılını kutladı

Teknoloji ve güzellik kavramını sanatla birleştiren Honey Holistic, Ortaköy’de yer alan ve ‘Açık Hava'da Kişisel Bakım’ deneyimini yaşattığı farklı konseptteki mağazasında verdiği Spring Party ile lansmanını gerçekleştirdi.

Genç girişimci, iş insanı Samet Siper'in yatırımıyla hayata geçirilen projede çevreye saygı ve doğa dostu ürünler öne çıkarılıyor. Kadın ve erkek saç bakımı ve yeni trend tasarımların uygulandığı merkezin lansmanına iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Etkinlikte dünyaca ünlü Saç Stil Sanatçısı Ünsal Muslu ve Saç Uzmanı Ömer Ünal, katılımcılara saç bakım hizmeti verdi. Dünyaca ünlü Türk DJ Nodus da organizasyonda setin başına geçerek, davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Honey Holistic; Summit InvestCO çatısı altında güzellik sektöründe lansmanını yaptığı ilk marka olma özelliğini taşıyor. Fintech alanında ABD, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren Summit InvestCO, innovasyon, endüstri, e-ticaret ve finansal danışmanık alanında yürüttüğü projeleri, teknoloji ile birleştirerek yeni bir iş modeli sunuyor.