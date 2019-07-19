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BKM Mutfak'ın oyuncusu para vermeyen sevgilisine dayak atmış

Adını Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu tiyatro grubuyla duyuran Metin Yıldız'ın sevgilisi Gözde Kayra'ya 'Para vermediği' için şiddet uyğuladığı ortaya çıktı.

BKM Mutfak'ın oyuncusu para vermeyen sevgilisine dayak atmış

Adını Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu tiyatro grubuyla duyuran Metin Yıldız'ın sevgilisi Gözde Kayra'ya 'Para vermediği' için şiddet uyğuladığı ortaya çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:07
BKM Mutfak'ın oyuncusu para vermeyen sevgilisine dayak atmış

BKM Mutfak'ın oyuncusu para vermeyen sevgilisine dayak atmış

Eski eşi Elvan Pınar'dan şiddet iddiasıyla yollarını ayıran BKM Mutfak oyuncularından Metin Yıldız'ın adı yine kadına şiddet olayı ile gündeme geldi. Metin Yıldız bu kez bir süredir birlikte yaşadığı eşi Gözde Kayra'ya para vermediği gerekçesiyle dayak attığı iddiasıyla önce karakolluk ardından da mahkemelik oldu.
BKM Mutfak oyuncularından Metin Yıldız ile sevgilisi Gözde Kayra darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Gözde Kayra, birlikte yaşadıkları evin kirasını bile kendisinin ödediğini belirterek "Sık sık para istiyor vermeyince şiddet uyguluyor" iddiasında bulundu.

Şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar’dan boşanan oyuncu Metin Yıldız, yeni bir dayak skandalıyla gündeme geldi.

İKİ SEVGİLİ KARAKOLLUK OLDU

Metin Yıldız bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra ile karakolluk oldu. Gözde Kayra’nın darp şikayeti üzerine Metin Yıldız’ın Kadıköy İlçe Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alındı.

PARA İSTEĞİNİ KABUL ETMEYİNCE ŞİDDET UYGULADI

Gözde Kayra’nın Metin Yıldız’ı 2 yıldır tanıdığını ve 4 aydır aynı evde yaşadıklarını belirtirken Yıldız’ın kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olay gecesi de Metin Yıldız’ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

“SÜREKLİ TARTIŞIYORUZ”

Metin Yıldız’ın ise ayrılmak istediği Kayra’nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Yıldız’ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Gözde Kayra’dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedildi. Birbirlerinden şikayetçi olan Metin Yıldız ve Gözde Kayra’nın ifadelerinden ardından polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

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