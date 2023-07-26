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Bodrum Gecesi Edis Konseriyle Alev Aldı

Yaz konserlerinin Bodrum serisinde sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı Edis Antik Tiyatro'da performansıyla unutulmaz gece yaşattı.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:47
Bodrum Gecesi Edis Konseriyle Alev Aldı


Bodrum Gecesi Edis Konseriyle Alev Aldı

Edis, yaz konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Türkiye’de seyircisiyle buluşan yıldız, en sevilen şarkılarını bu kez Bodrum Antik Tiyatro’da seslendirdi. Edis, biletleri ‘sold out’ olan konserinde muhteşem performansıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 

Edis, yeni şarkılarıyla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Konserleriyle tüm Türkiye’de sevenleriyle buluşan Edis’in bu kez adresi Bodrum oldu. Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluşan yıldız, en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenlerine akıllarda kalacak bir konser yaşattı. 


Edis, Bodrum’un 35 derecelik sıcağına rağmen kendisini dinlemeye gelen izleyicilerin ilgisi karşısında mutluluğunu dile getirdi. Konser boyunca enerjisiyle herkese ulaşan, dansları ile herkesi coşturan Edis, ‘Martılar’, ‘Arıyorum’, ‘Yalancı’, ‘Çok Çok’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ünlü yıldız, sahnede yer alan dijital dekor ve kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte hayranlarından büyük alkış aldı.

Hayranları ile bir araya gelmeye devam edecek

Ünlü yıldız yaz konserlerinde sevenleriyle bir araya gelmeye devam edecek. Edis, 29 Temmuz’da Çeşme, 1 Ağustos’ta Yenikapı İstanbul Festivali ve 5 Ağustos’ta da Alanya’da sahne alacak. 

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