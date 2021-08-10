Bomonti'de renkli açılış | Vibe DJ David Penn ile açıldı

İstanbul Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, açılışını dünyaca ünlü DJ David Penn ile gerçekleştirdi.

Vibe sabihi Tuna Abbasoğlu ve David Penn

Koronavirüs tedbirlerinin uyulduğu etkinlikte, House müzik DJ'lerinden ve prodüktörlerinden biri olan, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ayrıca, Houseyounite Records'un üstlendiği bu önemli gecenin açılışında dünyaca ünlü Türk DJ; Nodus da setin başına geçti. Geceye Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura, Ebru Keskin ve Esma Er gibi isimler katıldı.

Mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu, gelen misafirlerle tek tek ilgilendi. Ayrıca Vibe'de her hafta Türk ve dünyaca ünlü yabancı DJ'ler sahne alarak eğlence hayatının nabzını tutacak.