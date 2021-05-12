Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bozkırın Kızı Begüm Polat'tan ilk albüm 

TikTok fenomenlerinden Begüm Polat, iki yıldır üzerinde çalıştığı ilk albümü DMC ve Dark Music eteketiyle çıktı. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:29
Bozkırın Kızı Begüm Polat'tan ilk albüm 

Bozkırın Kızı Begüm Polat'tan ilk albüm 

TikTok videolarıyla tanınan müzisyen söz yazarı ve oyuncu Begüm Polat, iki yıl üzerinde özenle çalıştığı Trabesk albümüyle sevenlerini kendine özgü renkli müzik yolculuğuna davet ediyor.

Ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Kırşehir'in zenginliğinden ilham alan Bozkırın kızı lakaplı genç şarkıcı, DMC ve Dark'n Dark Music etiketiyle yayınlanan albümde Neşet Ertaş türküsü Doyulur mu? ya yaptığı cover ile büyük beğeni topladı.

USTAYA SELAM YOLLADI

Türkiye'nin büyük ozanı Neşet Ertaş’ın sesiyle şarkıya giriş yapan Polat, klibinde ustanın kasketini de takarak göğe selam yolladı. Müzikal kariyerinde usta sanatçının eserini söylemenin gururunu yaşayan Polat, “Neşet Ertaş’ın vefatının 9. Yılında albüme bu şarkıyı koyarak hem eseri sevenlerimle paylaşmayı, hem de en büyük idolüm Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı saygıyla, sevgiyle hürmetle anmayı istedim. Çok iyi bir amaç ve niyetlerle bu yoldayım. Güzel Türkiye’min güzel insanları beni bağrınıza basıp sahip çıkıyorsunuz, ailemsiniz. Gurbette mücadelemde yalnızlığımda ki ışıksınız. Kalpten kalbe giden bir yol vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. YouTube trend videolar listesinde 1 numara da olmak inşallah nasip olur” diye konuştu.

Enes Taşçı yönetmenliğinde çekilen klip de doğal güzellikler içerisinde klasik bir otomobil kullanan Polat, yorumcu kişiliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de öne çıkıyor. Güzel şarkıcı klibinde şarkıyla uyum sağlayan oyunculuk performansıyla da oldukça iddialı. Begüm Polat’ın, kendine has yorumuyla bambaşka forma soktuğu şarkının düzenlemesinde ise Hüseyin Çeliker imzası bulunuyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
Begüm PolatAlbümMüzikMağazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı | Şimdi kimse yüzüme bakmazdı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı | Şimdi kimse yüzüme bakmazdı
Bahar Candan, maaşla arkadaş arıyor
Bahar Candan, maaşla arkadaş arıyor
Eda Ecel özel hayatını Snob Magazin'e anlattı
Eda Ecel özel hayatını Snob Magazin'e anlattı
Rasim Öztekin'den acı haber geldi | Son Dümbüllü vefat etti
Rasim Öztekin'den acı haber geldi | Son Dümbüllü vefat etti
Usta sanatçı hayatını kaybetti
Usta sanatçı hayatını kaybetti
Meltem Cumbul ekranlara geri döndü, izleyen uzaktan kumandayı unuttu
Meltem Cumbul ekranlara geri döndü, izleyen uzaktan kumandayı unuttu
Hüner Coşkuner 58 yaşında hayatını kaybetti
Hüner Coşkuner 58 yaşında hayatını kaybetti
Cihan Nur'dan Miami çıkarması 
Cihan Nur'dan Miami çıkarması 
Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı
Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı
Ağaoğlu | Tarkan kucağıma geldi
Ağaoğlu | Tarkan kucağıma geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim