Bozkırın Kızı Begüm Polat'tan ilk albüm

TikTok videolarıyla tanınan müzisyen söz yazarı ve oyuncu Begüm Polat, iki yıl üzerinde özenle çalıştığı Trabesk albümüyle sevenlerini kendine özgü renkli müzik yolculuğuna davet ediyor.

USTAYA SELAM YOLLADI

Ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Kırşehir'in zenginliğinden ilham alan Bozkırın kızı lakaplı genç şarkıcı, DMC ve Dark'n Dark Music etiketiyle yayınlanan albümdetürküsüya yaptığı cover ile büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin büyük ozanı Neşet Ertaş’ın sesiyle şarkıya giriş yapan Polat, klibinde ustanın kasketini de takarak göğe selam yolladı. Müzikal kariyerinde usta sanatçının eserini söylemenin gururunu yaşayan Polat, “Neşet Ertaş’ın vefatının 9. Yılında albüme bu şarkıyı koyarak hem eseri sevenlerimle paylaşmayı, hem de en büyük idolüm Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı saygıyla, sevgiyle hürmetle anmayı istedim. Çok iyi bir amaç ve niyetlerle bu yoldayım. Güzel Türkiye’min güzel insanları beni bağrınıza basıp sahip çıkıyorsunuz, ailemsiniz. Gurbette mücadelemde yalnızlığımda ki ışıksınız. Kalpten kalbe giden bir yol vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. YouTube trend videolar listesinde 1 numara da olmak inşallah nasip olur” diye konuştu.

Enes Taşçı yönetmenliğinde çekilen klip de doğal güzellikler içerisinde klasik bir otomobil kullanan Polat, yorumcu kişiliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de öne çıkıyor. Güzel şarkıcı klibinde şarkıyla uyum sağlayan oyunculuk performansıyla da oldukça iddialı. Begüm Polat’ın, kendine has yorumuyla bambaşka forma soktuğu şarkının düzenlemesinde ise Hüseyin Çeliker imzası bulunuyor.

