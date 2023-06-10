Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'da taciz edildi

Brezilyalı şarkıcı Kapalıçarşı'da resmen taciz edildi



Her yıl dört gözle bekledikleri turizm mevsimi öncesi feryad figan ederek hükümetten, turizm bakanlığı yetkilileri, belediye ve valilikten destek talep eden Kapalıçarşı esnafının utanç verici yüzü sosyal medyada ifşa edildi. On binlerce insanın ekmeğini kazandığı çarşı içinde kendini bilmez bazı maganda tipli esnaf müsveddeleri Brezilya'nın ünlü şarkıcısı Anitta'yı taçiz görüntülerine binlerce yorum yağdı. Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye latin şarkıcı Kapalıçarşı'yı ziyaret ettiğine adete bin pişman. Kapalıçarşı'da yürüdüğü anları 'Bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak...' notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, oradaki erkeklerin sözlü tacizine uğradı.

Ünlü Brezilyalı şarkıcı Anitta, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'da gezdiği anları "Türkiye'de kadın olarak alışveriş yapmak." notuyla Tiktok hesabından paylaştı. pic.twitter.com/dU0IYj49uF — Gazete Paradigma (@gazeteparadigma) June 10, 2023

Sosyal medyada 64 milyon takipçisi bulunan Anitta, Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyaret yoğun ilgiyle karşılandı.

HEM SÖZLE HEM DE BAKIŞLARLA TACİZ ETTİLER

Kapalıçarşı'da yürüdüğü anları 'Bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak...' notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, oradaki erkeklerin sözlü tacizine uğradı. Videoda erkeklerin Anitta'ya rahatsız edici bakışları dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.