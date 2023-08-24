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Buket Bengisu'dan “Sen Çıkınca Karşıma”

Buket Bengisu da yazın ruhuna uygun, içimizi açan şarkısı "Sen Çıkınca Karşıma" ile hayatımıza "İyi ki girdi" dediklerimizi anlatıyor.

24 Ağustos 2023 Perşembe 20:58
Buket Bengisu'dan “Sen Çıkınca Karşıma”

Buket Bengisu'dan “Sen Çıkınca Karşıma”

Hepimizin hayatında karşılaştığımız insanların bıraktığı izler vardır. Kiminin iyi, kiminin kötü… Bazıları hayatımıza girdiği için duacı oluruz; bazıları için de keşke tanımasaydım deriz. Buket Bengisu da yazın ruhuna uygun, içimizi açan şarkısı "Sen Çıkınca Karşıma" ile hayatımıza "İyi ki girdi" dediklerimizi anlatıyor.



Yıllardır sanat camiasında çalışmalarına devam eden, yaptığı sahne programlarıyla İstanbul ve Bodrum gece hayatının sevilen isimlerinden olan, aynı zamanda eğitmen kimliği ile Dormen Akademi’de dersler veren 2002 Eurovision temsilcimiz Buket Bengisu, teklilerini birbiri ardına yayınlamaya devam ediyor. Sanatçı, “Yalan” ve “Kırık Ayna”nın ardından bu kez hareketli bir şarkı olan "Sen Çıkınca Karşıma" ile müzikseverlerle buluşuyor.

AİLE BOYU MÜZİK

Sözü, müziği ve düzenlemesi Buket Bengisu'nun eşi, usta müzisyen Doğan Kospançalı imzalı şarkıda bu kez kadroya ikilinin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klarinet eğitimi gören, 9 yaşındaki oğulları Doruk Kospançalı da dahil olarak annesine vokal yaptı.

Son Güncelleme: 24.08.2023 21:03
Anahtar Kelimeler:
Buket Bengisu
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