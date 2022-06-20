Bülent Ersoy, Bakan Soylu'dan geniş mezar yeri istedi

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan daha geniş mezar yeri istediği iddia edildi. Hafta sonu Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçının mezarlık açıklaması ise dikkat çekti.

Bülent Ersoy, hafta sonu Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Dualar ederek açılış kurdelesini kesen Diva, daha sonra makası yere attı. Pahalı ve de orijinal takılara olan merakıyla bilinen Ersoy, Ankara'daki açılışta da yine milyonluk pırlanta takılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"SÜLEYMAN SOYLU'DAN İSTİRHAM ETTİM"

Medyaradar'ın aktardığı habere göre; Ersoy, Katar'dan getirttiği 1 milyonluk çantasıyla açılışa katıldı.

Mezar yeriyle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem olan Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediğini sözlerine ekledi. Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi.

Öte yandan Bülent Ersoy, kendisinden 17 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a da gönderme yaptı.