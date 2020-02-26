Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Burak Yeter'e İtalya'dan büyük ödül

Dünyayı kasıp kavuran Lacasa De Papel dizisine yaptığı remix müzik, DJ Burak Yeter'e ödül kazandırdı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:15
Burak Yeter'e İtalya'dan büyük ödül

Burak Yeter'e İtalya'dan büyük ödül


Tüm dünyada milyonlarca kişinin hayranlıkla izlediği Lacasa De Papel dizisine remix müzik yapan DJ Burak Yeter'e İtalya'dan ödül kazandırdı.

İlk çıktığı günden bu yana tüm Dünya’da izlenme rekorları kıran Lacasa De Papel dizisi izlenmeye devem ediliyor. Geçtiğimiz aylarda DJ Burak Yeter, dizinin müziğine remix yaptı. 


Remix, bütün dünyada büyük beğeni topladı ve önceki akşam İtalya da yapılan Dubble Ptlatinum ödül töreninde en çok satanlar listesinde 1. olduğu için ödül veriledi. 


Ödülü Burak Yeter ve remixin şarkısını seslendiren Cecilia Krull ile birlikte aldı. Bu arada Krull, önündeki günlerde Burak Yeter’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek. 

Son Güncelleme: 26.02.2020 20:41
Anahtar Kelimeler:
ÖdülLacasca De PapelDjRemixBurak YeterCecilia KrullItalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek
Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek
Ayşegül Aldinç | Almadığıma çok pişmanım
Ayşegül Aldinç | Almadığıma çok pişmanım
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  
Mabel Matiz seven kalplere söyledi
Mabel Matiz seven kalplere söyledi
Türk düşmanı Kardashian kendi gelmiyor, mum heykeli geliyor
Türk düşmanı Kardashian kendi gelmiyor, mum heykeli geliyor
Gripin ile Cat buluşmalarının ilki Boyner Cevahir’de gerçekleşti
Gripin ile Cat buluşmalarının ilki Boyner Cevahir’de gerçekleşti
Şarkıcı Zeynep Mansur kılıç kebabıyla diyetini bozdu
Şarkıcı Zeynep Mansur kılıç kebabıyla diyetini bozdu
Şarkıcı Zeynep Mansur mankenlik tekliflerini geri çevirmiyor
Şarkıcı Zeynep Mansur mankenlik tekliflerini geri çevirmiyor
I'm Ready müzik marketlerde yerini aldı
I'm Ready müzik marketlerde yerini aldı
Yıldız Tilbe 'Yavaş Yavaş' için stüdyoya girdi
Yıldız Tilbe 'Yavaş Yavaş' için stüdyoya girdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim