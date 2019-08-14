Burcu Esmersoy evlilik yüzüğünü çıkarmaya kıyamadı



Burcu Esmersoy boşanıyor mu? İş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanmaya hazırlandığını duyuran ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sevdiklerinin bayramını kutlarken parmağında alyansı yerini korudu..

Boşanacağı iddiaları ile gündeme gelen Burcu Esmersoy'un parmağındaki alyansı çıkarmaması hayranlarının gözünden kaçmadı.

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz yakın zamanda boşanacak. Esmersoy'un alyansını parmağından çıkarmaması, takipçilerinin gözünden kaçmadı..

Geçen yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, boşanmaya hazırlanıyor.



Instagram’dan sürekli fotoğraf paylaşan Burcu Esmersoy’un alyansını parmağından çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı.



Sessizliğini “2. Sayfa” programında bozan Burcu Esmersoy, “Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmamak adına ayrılma kararı aldık” demişti.



Ünlü sunucunun ayrılık düşüncesini çok daha önceden yakın dostlarıyla paylaştığı, eşiyle oturduğu Göktürk’teki evi boşaltmaya karar verdiği ve kendisine Sarıyer’de yeni bir ev baktığı da gelen haberler arasında…