Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu sanatçı Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti.

12 Ocak 2023 Perşembe 16:13
Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Burhan Çaçan hayatını kaybetti


Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın (62) İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.


Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.

Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

1960 Ağrı doğumlu Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi.

1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

Son Güncelleme: 12.01.2023 18:32
Anahtar Kelimeler:
VefatBurhan Çaçan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kase çorba fiyatı 380 TL olmuş
Bir kase çorba fiyatı 380 TL olmuş
Hayranları Aynur Aydın'ı sahneden indirmedi
Hayranları Aynur Aydın'ı sahneden indirmedi
Marka Danışmanı Yiğit Macit’in Yeni Yıl Partisine ünlü isimler katıldı
Marka Danışmanı Yiğit Macit’in Yeni Yıl Partisine ünlü isimler katıldı
Şarkıcı Ruhi Aliyeva | 2023'te Türkiye'de büyük işlere imza atacak
Şarkıcı Ruhi Aliyeva | 2023'te Türkiye'de büyük işlere imza atacak
Şahan'ın şirketine tatlıcılar tulumba yağdırdı
Şahan'ın şirketine tatlıcılar tulumba yağdırdı
Ünlü isimlere sosyal medyada gizli reklam cezası
Ünlü isimlere sosyal medyada gizli reklam cezası
İzzet Yıldızhan Jüri Olacak
İzzet Yıldızhan Jüri Olacak
Mustafa Topaloğlu; Sefo tarzımı, Tarkan şarkımı çaldı
Mustafa Topaloğlu; Sefo tarzımı, Tarkan şarkımı çaldı
Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor
Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor
Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu
Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim