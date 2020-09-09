

Buse İskenderoğlu'dan koronavirüslü parti açıklaması





Karantina süresi dolmadan parti veren Şevval Şahin’in geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde coronavirus çıkmıştı.

Partiye katılan isimler arasında manken Buse İskenderoğlu'da vardı. İskenderoğlu, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Konu hakkında açıklama yapan ünlü manken,"Abartıldığı kadar bir şey yok.

Partide yazılanları gördünüz bir kaç kişide çıktı. Bende test yaptırdım ve testim negatif çıktı. Çok şükür bende bir şey yok. Bir kaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım. Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Doğrusu bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" dedi.