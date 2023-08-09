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Çağrı Bolat | Hem veteriner hekim, hem de şarkıcı

Genç şarkıcı Çağrı Bolat ikinci single çalışması ''Hep Yek' i müzikseverlerin beğenisine sundu.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 20:52
Çağrı Bolat | Hem veteriner hekim, hem de şarkıcı

Hem veteriner hekim hem şarkıcı !

Sözü ve müziği kendine ait olan Hep Yek şarkısı için  Behzat Uygur yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Çağrı Bolat'a  11 kişilik dans ekibi eşlik etti. Bostancı'da lunaparkta 50 kişilik bir ekiple çekilen klip 16 saat sürdü.

Ankara' da veteriner hekim olan Çağrı Bolat yeni klibi için  "İnsanlar genelde şaşırıyorlar ama zaman geçtikçe herkes bir şekilde benimsiyor. Ankara 'da 1 kliniğim ve 1 hastanem var. Müzik benim için en tepede ama işimi de çok seviyorum. Hem müzik hem Veteriner hekimlik tarafında iki  kocaman aile biriktirdim. Her iki tarafta da daha büyük işler başaracağımdan hiç şüphem yok" dedi
 

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Son Güncelleme: 09.08.2023 21:44
Anahtar Kelimeler:
ŞarkıcıHekimVeteriner Hekim
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