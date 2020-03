Can Ataklı'ya MEB'den suç duyurusu

Can Ataklı'la MEB'den suç duyurusu

Televizyonunun başarılı program yapımcısı Can Ataklıile mahkemekik oluyor.Hafta içi sabahları 07.00-9.30 saatleri arasında yaptığı başarılı programlar ile en çok izlenen kişi olan başarılı gazeteci Can Ataklı hakkında MEB suç duyurusunda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

(Medyaradar)