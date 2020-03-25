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Can Ataklı'ya MEB'den suç duyurusu

Tele1Televizyonunun başarılı program yapımcısı Can Ataklı Milli Eğitim Bakanlığı ile mahkemekik oluyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:24
Can Ataklı'ya MEB'den suç duyurusu

 Can Ataklı'la MEB'den suç duyurusu 

   Tele1Televizyonunun başarılı program yapımcısı Can Ataklı Milli Eğitim Bakanlığı ile mahkemekik oluyor.Hafta içi sabahları 07.00-9.30 saatleri arasında yaptığı başarılı programlar ile en çok izlenen kişi olan başarılı gazeteci Can Ataklı hakkında MEB suç duyurusunda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

(Medyaradar)

Son Güncelleme: 25.03.2020 20:31
Anahtar Kelimeler:
Can AtaklıMilli Eğitim BakanlığıTele1
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