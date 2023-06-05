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Cem Adrian'dan duygu yüklü sahne performansı

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Cem Adrian, önceki gün Turkcell Vadi sahnesinde duygu yüklü bir konsere imza attı.

05 Haziran 2023 Pazartesi 09:12
Cem Adrian'dan duygu yüklü sahne performansı

Cem Adrian'dan duygu yüklü sahne performansı

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Cem Adrian, önceki gün Turkcell Vadi sahnesinde duygu yüklü bir konsere imza attı. 

Kendine has ses tonu ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip sanatçı dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. 

Sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını tutkulu performansı ve büyüleyici sahne şovuyla sergilediği konserde benzersiz tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Turkcell Vadi Hakkında;

28 Temmuz’da açıklanan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül birden kazanan Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ve sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

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