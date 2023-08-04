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Cem Özer'den Disney'e sert tepki | Bunlar kapitalizmin maşaları

Tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Cem Özer, Disney Plus'a ateş püskürdü; Bunlar kapitalizm sisteminin maşaları.

04 Ağustos 2023 Cuma 20:43
Cem Özer'den Disney'e sert tepki | Bunlar kapitalizmin maşaları


Cem Özer'den Disney'e sert tepki | Bunlar kapitalizmin maşaları


Evo Holding Yönetim Kurulu, 14'üncü yıl kutlamasını Ya Sonra Ortaköy’de kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak, iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Uzun yıllardır yapmış oldukları dijital yatırımlar ve organizasyonlarla birçok ilke imza atan Evo Holding, sektöre girişinin 14'üncü yıl kutlaması ve basın lansmanına katılım oldukça yoğundu. Yaklaşık 90 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen basın lansmanı, adeta bir görsel şölene dönüştü. 2023- 24 yılında yapacakları yeni girişimlerini anlattıkları lansman sonrası, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence devam etti.
Lansmana Cem Özer ve Faruk K. gibi isimler katıldı. 

'Atatürk'ü dünya izlemeli'

Evo Holding'in 14'üncü yıl kutlamasına katılan Cem Özer, Disney Plus'a ateş püskürdü. Disney Plus'un 'Atatürk' dizisini Ermeni lobisi yüzünden kaldırdığı iddialarına Özer, "Bir de açık kanalda yayınlanacakmış gibi şıklık yapıyor sanki... Atatürk'ü bize anlatmanıza gerek yok biz biliyoruz zaten. Atatürk'ü dünya izlemeli. Bundan rahatsız olanlar varsa biz de rahatsızız. Atatürk'ün kimseyle sorunu yoktu" dedi. 

'Sanatçılardan tavır bekliyorum'

Bazı ünlü isimlerin bu duruma ses çıkarmamasına sosyal medyada tepki görmesine komedyen, "Bana iş vermesinden ziyad, 'Ben iş yapmam' demekle bu ülkenin sanatçısı olursun. Milyonlarca para kazanan sanatçılardan tavır bekliyorum. Yeri geldiği zaman Atatürk'çülük de pabuç bırakmıyorlar. Haydi bakalım göreyim. Yapımcıların da tavır almasını isterdim. Yıllarca bizi sömürdüğünüz yetti. Biraz saygı duyun. Benim anne tarafım Ermeni... Annem her gün Atatürk'e dua eder, şehit haberlerine ağlar. Bunlar kapitalizm sisteminin maşaları... Bunlar Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Yeterince tepki olursa geri adım atarlar. Kapitalizm bir tey şeye bakara o da para... Bana 1-2 kişi üyeliğini iptal ettiğine dair fotoğraf gönderdi. Bizim Disney'e ihtiyacımız yok, onların bize var. Ben star isimlerin yerinde olsam ses çıkartırdım" diye konuştu. 

Cem Karaca projesi geliyor 

Cem Karaca projesi hazırlığında olduğunu belirten Özer, "İsmi 'Cem Olmak' projenin... Cem Karaca projesi... Ona hazırlanıyorum. Oğlu bana yardımcı oluyor. Cem Karaca'nın hayatı değil, müzikli bir proje... Onun yaşadıkları ve hissettikleri var" ifadelerini kullandı. Nurgül Yeşilçay'dan olan oğlu Osman Nejat için komedyen, "Yönetmenlik yolunda ilerliyor. İngiltere'de okuyor. Amerika'ya gidip yönetmenlik yapacak. Ondan öğreneceğim çok şey var. Telefonla çok vakit geçiren biri değil" dedi. 

'Bu durum canımı sıktı'

Sağlık sorunu yaşadığını belirten Faruk K., "1.5 ay önce alnımın ortasında yağ lezyonu çıktı. Bir haftada fındık kadar büyüdü çok şükür ama patoloji sonuçlardan çok şükür kötü bir şey çıkmadı. Doktor, 'Bakteriyel virüs' dedi. İki hafta sonra boynumda çıktı. 'Bundan sonra birkaç bölge de daha çıkacak' dedi. Yaz döneminde ter ve sıcaktan bütün vücuda yayılabilir. Denize girmem yasak. Bu durum canımı sıktı. Her gün doktora gidip yaktırıyorum. Yaktırıp üzerine krem sürüyorum. Bir de kolesterol çıktı. Mümkün olduğu kadar perhiz yapmam lazım. Vücuduma yayılmasından korkuyorum. Görüntü olarak sinir bozucu..." dedi. 

Son Güncelleme: 05.08.2023 00:07
Anahtar Kelimeler:
Eva HoldingCem ÖzerEvo Holding
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