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Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek

Türkiye’nin en güçlü komedyenlerinden CEM YILMAZ geleceğin güçlü kadınları projesine destek verecek. 

21 Şubat 2020 Cuma 16:31
Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek

Cem Yılmaz'dan geleceğin güçlü kadınlarına büyük destek

Türkiye’nin en güçlü komedyenlerinden CEM YILMAZ geleceğin güçlü kadınları projesine destek verecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20:00’de Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center’da gerçekleşecek olan “Geleceğin Güçlü Kadınları 2020” projesinde, Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden CEM YILMAZ defilede sergilenecek tasarımların satılacağı açık arttırmanın yönetimini üstlenecek. Gecenin sunuculuğunu ÇAĞLA ŞİKEL üstlenirken, GÖKSEL “sahnenin en güçlü kadını” olarak konser verecek. 

AYDAN TAŞ’IN HAYATA GEÇİRECEĞİ ‘’GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI 2020” PROJESİ İÇİN 36 ÜNLÜ İSİM BİR ARAYA GELİYOR. 

Aydan Taş’ın ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ve büyük ses getiren “GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI” projesinin ikincisi Perwoll’ün katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20:00’de Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center’da,gerçekleşiyor. Projeden elde edilen bilet gelirlerinin tamamı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan genç kız öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.

‘’Geleceğin Güçlü Kadınları 2020’’ projesinin bu seneki ana sponsorluğunu Perwoll üstlenirken; 24 ünlü güçlü kadın, 6 ünlü tasarımcı tarafından farklı dönem konseptinde hazırlanan tasarımlar ile defilede yer alacaktır.  Hazırlanan her döneme ise, o dönemlere ilham veren başarılı kadınların isimleri verilecektir,

1940’lardan günümüze kadar uzanan, her biri farklı bir dönemi tasarlayacak olan tasarımcılar arasında ise; Meltem Özbek, Özlem Kaya, Raisa&Vanessa, Sudi Etuz, Tuvana Büyükçınar Demir ve Zeynep Tosun yer alıyor.

Defilede, tasarlanan kıyafetleri taşıyacak 24 güçlü kadın ise (alfabetik sırayla); Alina Boz, Aslı Bekiroğlu, Aslı Tandoğan, Bade İşçil, Beyza Şekerci, Burcu Kara, Burcu Özberk, Damla Colbay, Dila Tarkan, Ebru Şahin, Ece Çeşmioğlu, Ezgi Eyüboğlu, Funda Eryiğit, Gülçin Santırcıoğlu, Hande Soral, Hande Subaşı, Hazal Türesan, Meriç Aral, Mine Tugay, Oya Unustası, Özge Özder, Sedef Avcı, Sinem Ünsal ve Zeynep Çamcı. Projenin moda danışmanlığını Deniz Marşan üstlenirken, styling Pınar Turan tarafından, koreografi ise Öner Evez ve Yakup Biçer tarafından yapılacaktır.

Gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel üstlenirken, Göksel“sahnenin en güçlü kadını” olarak konser verecek. Gecenin sonunda ise Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden Cem Yılmaz defilede sergilenecek tasarımların satılacağı açık arttırmanın yönetimini üstlenecek.

Proje biletlerinden elde edilecek tüm gelir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan genç kız öğrencilerin eğitimlerine destek için kullanılacaktır.

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Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz8 Mart8 Mark Kadınlar Günü
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