Cem Yılmaz'dan örnek davranış

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekat üzerine, gösterisinden gelecek gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, 29 Ekim’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak gösterinin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını belirtti.

Cem Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

“29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu, memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle.”

(Odatv)