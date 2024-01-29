Cemil İpekçi’nin 100. yıl defilesinde 50 top model podyumu sallayacak
Banu Noyan, adına yakışır bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. ‘Open Stage Awards 2024’ kapsamında düzenlenecek olan ünlü modacı Cemil İpekçi’nin ‘Geometri’ adlı defilesi, 50 top model ve sürpriz isimlerle yıldız geçidine sahne olacak. Adını ‘başöğretmen’ ünvanına sahip tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı ‘Geometri’ kitabından alan defile, 12 Şubat akşamında Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleşecek.
Cemil İpekçi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı şerefine hazırladığı ’Geometri’ adlı sonbahar-kış koleksiyonu 50 top modelin podyum yürüyüşüyle moda severlerin beğenisine sunulacak. Organizasyon, sürpriz pek çok ismin katılımıyla bir yıldız geçidine sahne olacak.
Organizasyonda cemiyet, iş ve sanat dünyasını buluşturacak olan gece, misafirlerine tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nın muhteşem atmosferinde misafirlerine keyifli saatler yaşatacak.
Banu Noyan koreografisiyle düzenlenecek olan bu özel defile, geometrinin kitabını yazarak üçgen, iç açı, dikdörtgen gibi 48 Türkçe geometri teriminin isim babası olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘baş öğretmen’ ünvanına sahip tek lider olmasına atıfta bulunuyor.