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Cemil İpekçi’nin 100. yıl defilesinde 50 top model podyumu sallayacak

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşecek Cemil İpekçi’nin 100. yıla özel ‘Geometri’ defilesi ünlü top modeller ve sürpriz isimlerle tam bir yıldızlar geçidine sahne olacak.

29 Ocak 2024 Pazartesi 19:15
Cemil İpekçi’nin 100. yıl defilesinde 50 top model podyumu sallayacak






Cemil İpekçi’nin 100. yıl defilesinde 50 top model podyumu sallayacak

Banu Noyan, adına yakışır bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. ‘Open Stage Awards 2024’ kapsamında düzenlenecek olan ünlü modacı Cemil İpekçi’nin ‘Geometri’ adlı defilesi, 50 top model ve sürpriz isimlerle yıldız geçidine sahne olacak. Adını ‘başöğretmen’ ünvanına sahip tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı ‘Geometri’ kitabından alan defile, 12 Şubat akşamında Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleşecek.

Moda etkinlikleri denince ilk akla gelen isimlerden iş insanı Banu Noyan, çok ses getircek yeni bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Geleneksel ‘Open Stage Awards 2024’ etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ünlü modacı Cemil İpekçi’nin defilesine Çağla Şikel başta olmak üzere birbirinden ünlü top modeller de damga vuracak. Banu Noyan, bu muhteşem gecede birbirinden değerli ve renkli konuklarını ağırlayacak. Organizasyona dair bilgi veren Banu Noyan ‘’Bu geceye dair uzun zamandır hazırlıklarımız sürüyor. Unutulmaz işlerimiz arasında önemli bir yer tutacak bu organizasyon ile tarihe kıymetli bir anı bırakmış olacağız. Bu işte yer alan emeği geçen herkesi şimdiden kutlarım.’’dedi.

Cemil İpekçi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı şerefine hazırladığı ’Geometri’ adlı sonbahar-kış koleksiyonu 50 top modelin podyum yürüyüşüyle moda severlerin beğenisine sunulacak. Organizasyon, sürpriz pek çok ismin katılımıyla bir yıldız geçidine sahne olacak.
Organizasyonda cemiyet, iş ve sanat dünyasını buluşturacak olan gece, misafirlerine tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nın muhteşem atmosferinde misafirlerine keyifli saatler yaşatacak.

Banu Noyan koreografisiyle düzenlenecek olan bu özel defile, geometrinin kitabını yazarak üçgen, iç açı, dikdörtgen gibi 48 Türkçe geometri teriminin isim babası olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘baş öğretmen’ ünvanına sahip tek lider olmasına atıfta bulunuyor.
 

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Cemil İpekçiBanu NoyanDefilePodyumOpen Stage Awards 2024
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