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Cenazede hatıra resim tacizi Şener Şen'i çileden çıkardı

Türk sinemasının emektar oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katılan bir şahıs ünlü sanatçı Şener Şen'i hatıra fotoğraf çektirmek için ısrar edince tacize dönen davranışı isyan ettirdi.

11 Mart 2024 Pazartesi 22:57
Cenazede hatıra resim tacizi Şener Şen'i çileden çıkardı






Cenazede hatıra resim tacizi Şener Şen'i çileden çıkardı



Ünlülerin cenazelerini mesken tutan yüzsüz hayranlar, şarkıcı, sanatçı ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirme ısrarı tatsız görüntülere neden oluyor. Sevdiğinin yasını tutmaya çalışanları sırf 'Ünlü ile görüntüm var' demek için taciz eden yüzsüzlere sosyal medyada tepki yağıyor. Son olay Kayhan Yıldızoğlu'nun son yolculuğunda yalnız bırakmayan sanatçının dostları başına geldi. Cenazeye katılan usta oyuncu Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere sert tepki gösterdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre usta sanatçıyı dostları güçlükle sakinleştirdi.

Usta oyuncu Şener Şen, 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katıldı. Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te son yolcuğunu uğurlanan usta oyuncuya veda için pek çok ünlü isim cenazedeydi.

Son görevini yerine getirmek için cenazede olan isimler arasında efsane oyuncu Şener Şen de vardı.


Şener Şen cenazede yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olup çileden çıktı. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlara "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki gösterdi.

O anlara sosyal medyadan destek geldi, Şener Şen'i görenler "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şener ŞenCenaze
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