Cenazede hatıra resim tacizi Şener Şen'i çileden çıkardı





Ünlülerin cenazelerini mesken tutan yüzsüz hayranlar, şarkıcı, sanatçı ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirme ısrarı tatsız görüntülere neden oluyor. Sevdiğinin yasını tutmaya çalışanları sırf 'Ünlü ile görüntüm var' demek için taciz eden yüzsüzlere sosyal medyada tepki yağıyor. Son olay Kayhan Yıldızoğlu'nun son yolculuğunda yalnız bırakmayan sanatçının dostları başına geldi. Cenazeye katılan usta oyuncu Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere sert tepki gösterdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre usta sanatçıyı dostları güçlükle sakinleştirdi.

Usta oyuncu Şener Şen, 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katıldı. Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu90 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te son yolcuğunu uğurlanan usta oyuncuya veda için pek çok ünlü isim cenazedeydi.

Son görevini yerine getirmek için cenazede olan isimler arasında efsane oyuncu Şener Şen de vardı.



Şener Şen cenazede yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olup çileden çıktı. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlara "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki gösterdi.

O anlara sosyal medyadan destek geldi, Şener Şen'i görenler "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" yorumları yapıldı.