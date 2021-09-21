Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cenk Tevetoğlu yakın dostunu ilk sahnesinde yalnız bırakmadı 

Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu, Bomonti'de sahne alan yakın arkadaşı Özay Bakır'ı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı..

21 Eylül 2021 Salı 10:36
Cenk Tevetoğlu yakın dostunu ilk sahnesinde yalnız bırakmadı 

Cenk Tevetoğlu yakın dostunu ilk sahnesinde yalnız bırakmadı 

Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu, Bomonti'de sahne alan yakın arkadaşı Özay Bakır'ı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı..

İstanbul'da Gece hayatının sevilen seslerinden Özay Bakır, Fine Bomonti adlı adlı mekanda sahne aldı.

Şarkıcıyı, Megastar Tarkan'ın yeğeni Cenk Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Bakır, bir ara sahneye Tevetoğlu'nu davet etti.

İkili, düet yaparak, izleyicileri coşturdu. Gece hayatında bir çok mekanda sahne alan Bakır, seyircileri bir dakika yerinde oturtmadı. Mekan sahibi Tuna Abbasoğlu, sevgilisi Çiğdem Kuşçu'yla Bakır'ı izleyerek, eğlendi.

Son Güncelleme: 21.09.2021 10:55
Anahtar Kelimeler:
TarkanCenkCenk Tevetoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Funda Arar | Hayatımda spekülasyonlara yer yok
Funda Arar | Hayatımda spekülasyonlara yer yok
Özge Ulusoy gelinlik sorusuna 'Kısmet' dedi
Özge Ulusoy gelinlik sorusuna 'Kısmet' dedi
Borsacı Sevgilisine DJ hediye etti
Borsacı Sevgilisine DJ hediye etti
Ünlü tekerleyemeyi bilemeyen yarışmacıya tepki yağdı
Ünlü tekerleyemeyi bilemeyen yarışmacıya tepki yağdı
Hadise'nin gizli sevgilisi bakın kim çıktı
Hadise'nin gizli sevgilisi bakın kim çıktı
Bomonti'de renkli açılış | Vibe DJ David Penn ile açıldı
Bomonti'de renkli açılış | Vibe DJ David Penn ile açıldı
Şahan Gökbakar sonunda isyan etti | Yardım istemeyeceğim
Şahan Gökbakar sonunda isyan etti | Yardım istemeyeceğim
Astrolog Arzum Koyuncu'ya çirkin tuzak
Astrolog Arzum Koyuncu'ya çirkin tuzak
Sam Reklaw, Türk yapımları Hollywood'u geçti
Sam Reklaw, Türk yapımları Hollywood'u geçti
Vibe'nin açılış gecesine katılacak | David Penn Türkiye'ye geliyor
Vibe'nin açılış gecesine katılacak | David Penn Türkiye'ye geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim