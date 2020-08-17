Ceylan “Bir Sivaslı Uğruna” şarkısı ile TikTok'ta ilgi odağı oldu

“Bir Sivaslı Uğruna” şarkısı TikTok'ta ilgi odağı oldu



Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan “Bir Sivaslı Uğruna” şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Her yaştan TikTok kullanıcısı Ceylan'ın bu parçası eşliğinde danslar edip o anlarını kayıt altına alıyor.





Yeni bir akım başlattılar

Son ayların en çok kullanılan sosyal medya platformu Tik Tok'ta yer alan kullanıcılar ünlü sanatçı Ceylan'ın seslendirdiği “Bir Sivaslı Uğruna” adlı şarkısı eşliğinde dans ettikleri videoları yayınlayarak yeni bir akım başlattılar.



Şarkıya olan ilgi Ceylan'ı da şaşırttı

Ceylan'ın seslendirdiği “Bir Sivaslı Uğruna” şarkısı eşliğinde dans hünerlerini sergileyen sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ı bir hayli şaşırtmış durumda.





1000'den fazla video çekildi

Tik Tok'ta şu ana kadar Ceylan'ın yeni şarkısı “Bir Sivaslı Uğruna” eşliğinde 1000'den fazla video çekildi. Kliplerde 7'den 70'e her yaştan insanın olması dikkat çekiyor.Ceylan'ın seslendirdiği “Bir Sivaslı Uğruna”, YouTube'da kısa sürede 1 milyon görüntülenmeyi aştı.