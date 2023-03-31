Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

CHP'de Candan Erçetin tartışması

Lüleburgaz'da çok sayıda sosyal sorumluluk projesini üstlenen, kentin her sorunu için yıllardar çaba harcayan Candan Erçetin'e, CHP il yönetimi gönülsüz yaklaşıyor

31 Mart 2023 Cuma 17:27
CHP'de Candan Erçetin tartışması


CHP'de Candan Erçetin tartışması

Kırklareli Lüleburgaz Ayvalı Köyü'nde doğup büyüyen, Türk müziğinin güçlü yorumcusu sanatçı Candan Erçetin'in, CHP'den aday adaylığı çalışması, Kırklareli il yönetiminin itirazına neden oldu. 154 bin vatandaşın yaşadığı Lüleburgaz'ın ağırlık olarak bağlı olduğu Kırklareli'ni geride bıraktığınan dikkat çeken ilçe sakinleri ise 'Candan Erçetin, yıllardır en zor günlerimizde, etkinliklerimizde, her türlü sorunumuzun çözümünde hep yanımızda oldu, aday olmasını istiyoruz" diyerek CHP il yönetimine tepkilerini dile getiriyor. 

İddiaya göre CHP'de Candan Erçetin'in Kırklareli'nden aday adaylığına karşı yükselen itiraz genel merkeze iletildi. Lüleburgaz doğumlu olan Erçetin'in başvurusuna itiraz edenlerin Kırklareli yerine İstanbul gibi daha merkezi bir yerden aday gösterilmesini talep ettikleri, kentte çok fazla sorun olduğunu söylediği öne sürüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlanan partilerde 9 Nisan’da YSK'ye teslim edilecek listelere dair hummalı çalışma da devam ediyor. 

Sanat dünyasından iş dünyasına, akademiden sivil toplum örgütlerine kadar farklı alanlarda çalışmalar üretenler siyaset sahnesine atılmak için adaylıkların netleşmesini bekliyor.

Son olarak Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında yer aldığı belirtilen sanatçı Candan Erçetin'in Kırklareli’nden başvurusunu yapmasının ardından parti içerisinde çok sayıda itiraz olduğu belirtildi.

14 Mayıs’taki seçimlerde 3 milletvekili çıkaracak olan kenti parlamentoda hali hazırda 2 CHP, 1 de AKP milletvekili temsil ediyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINA İLETTİLER

Lüleburgaz doğumlu olan Erçetin’in Kırklareli’nden adaylığına karşı olan çok sayıda parti örgütü temsilcisi genel başkan yardımcılarına bu itirazlarını iletti.

CHP Genel Merkezi’ne gelerek Erçetin’in Kırklareli yerine İstanbul gibi daha merkezi bir yerden aday gösterilmesini talep edenlerin yanı sıra parti kurmaylarını telefonla arayarak Erçetin’in başka bir bölgeden aday gösterilmesi gerektiğini ifade edenler oldu.

İtirazların merkezinde çevre örgütlerinin temsilcileri yer aldı. Kentin çok sayıda çevre sorunu olduğunu belirten temsilcilere göre bu konuda adım atacak isimlerin kenti Meclis’te temsil etmesi gerekiyor.

"ERÇETİN BAŞKA BİR YERDEN ADAY GÖSTERİLEBİLİR"

Her seçim öncesi kamuoyunda gündeme gelen isimlere karşı itirazların kayda geçtiğini belirten CHP’li kurmaylar ise özellikle Kırklareli’nin vekil sayısının az olması nedeniyle bu itirazların daha görünür olduğu görüşünde. 

Kırklareli’nin kendine özgü sorun ve taleplerini Meclis’te dile getirecek temsilci taleplerinin anlaşılır olduğunu savunan CHP’liler Erçetin’in başka bir kentten aday gösterilebileceğini ifade etti.


 

Candan Erçetin "Bir Başkadır Benim Memleketim"
Candan Erçetin "Bir Başkadır Benim Memleketim"
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış
Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi
Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
Doktorlardan Candan Erçetin'e çirkin tavır
Doktorlardan Candan Erçetin'e çirkin tavır
Candan Erçetin’den Cevap Bekliyor
Candan Erçetin’den Cevap Bekliyor
Son Güncelleme: 31.03.2023 18:20
Anahtar Kelimeler:
ChpCandan ErçetinLüleburgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma
Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma
Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış
Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış
Usta oyuncu Köksal Engür toprağa verildi | Sesiyle hayat vermişti
Usta oyuncu Köksal Engür toprağa verildi | Sesiyle hayat vermişti
Esra Erol'dan deprem bölgesi için yardım çağrısı
Esra Erol'dan deprem bölgesi için yardım çağrısı
Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Güldür Güldür açıklaması
Ali Sunal Show TV'den ayrıldı mı? Güldür Güldür açıklaması
Eser Yenenler ve eşi Berfu'nun Papaz Erikli takı gösterisi
Eser Yenenler ve eşi Berfu'nun Papaz Erikli takı gösterisi
Raci Şaşmaz Haberlerine erişim engeli için jet karar
Raci Şaşmaz Haberlerine erişim engeli için jet karar
Goodfather defilede yaşatıldı
Goodfather defilede yaşatıldı
Oktay Kaçan, Ebru Can'a 'Evet' dedi 
Oktay Kaçan, Ebru Can'a 'Evet' dedi 
Rekor kıran Tuğba'ya laf atılınca Mustafa Sandal devreye girdi
Rekor kıran Tuğba'ya laf atılınca Mustafa Sandal devreye girdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim