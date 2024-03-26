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Deha Bilimlier klip çekiminde parmağını kırdı

Çalışmalarını İstanbul’da bir stüdyoda kliplendiren ikiliden Deha Bilimlier çekimler sırasında ayak parmağını kırdı.

26 Mart 2024 Salı 16:00
Deha Bilimlier klip çekiminde parmağını kırdı






Deha Bilimlier klip çekiminde parmağını kırdı


Mert Aydın & Deha Bilimlier, prodüktörlüğü Hayrettin Güneş, söz ve müziği Kurtuluş Kuş imzası taşıyan “Kırdın Kalemi” isimli çalışmalarını Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

Çalışmalarını İstanbul’da bir stüdyoda kliplendiren ikiliden Deha Bilimlier çekimler sırasında ayak parmağını kırdı.

Stüdyo ortamında gerçekleşen çekimlerde ayağına kamera tripodu düşen Bilimlier,yaşadığı talihsiz olay sonrası soluğu hastanede aldı.

Parmağına müdahale edilen şarkıcı daha sonra klip setine dönerek çekimlere kaldığı yerden devam etti. Çok güzel bir işe imza attıklarını dile getiren ikili ‘Biraz işe nazarlı başladık.

Ama inanıyoruz ki sonu güzel olacak ve çalışmamızı dinleyenler çok beğenecek’ dedi.
 

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