Demet Öger | Türkiye Amerika'dan daha güvenli



Dünyanın en tanınmış iş kadınları arasında yer alan yapımcı ve prodüktör Demet Öger, koronavirüs salgını ile birlikte Amerika'dan Türkiye'ye döndü. Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde Türkiye'de olduğu için kendisinin şanslı olduğunu söyleyen Demet Öger ABD'de olan tüm yatırımlarını kapatarak yurda döndüğünü söyledi. Demet Öger Haziran ayına kadar İstanbul'daki evinde kalacak.

DÜNYA STARLARININ EN YAKIN ARKADAŞI

Dünyaca ünlü yıldızlarla olan yakınlığıyla bilinen Öger Entertainment'ın sahibi Demet Öger, Türkiye'nin Amerika ile kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı; Korona virüs döneminde iyi ki de ülkeme gelmişim. Los Angels ve New York'da evlerim var ama İstanbul'daki evimde kendimi daha güvende hissedeceğimi düşündüğüm için geldim.

"Ne olur, ne olmaz" diye Şubat ayının sonlarına doğru New York'daki iş yerlerimi kapattım ve şirketimde çalışanlarımı ücretli izine çıkardım çıkarttım. Bilinçli ve hızlı bir karar aldım. Bu sıkıntılı dönemde iyi ki de geldim. Türkiye Amerika'ya göre daha güvenli şuanda" diye konuştu. Bu arada Öger, prodüktörlüğünü yaptığı belgesel'in yayın tarihi de 2021 senesine almak zorunda kaldığını söyledi.

ELTON JHON ŞİİRLERİNİ ŞARKI YAPMIŞTI

Demet Öger Amerika'da Öger Entertainment’i kurarak çok sayıda önemli yapıma imza attı.Şirketin sahibi olduğu plato, ABD yapımı dizi filmlere ev sahipliği yaparken, Öger Entertainment imzasıyla çıkan çok sayıda yapım izleyicilerden tam not aldı.

Dünya çapında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Demet Öger'in kaleme aldığı şiirler ünlü şarkıcı Elton Jhon tarafından şarkı olarak seslendirildi.