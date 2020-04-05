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Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi

Televizyon dizileri ve rol aldığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle gönülleri fetheden oyuncu Deniz Baysal'dan duygulandıran armağan

05 Nisan 2020 Pazar 10:12
Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi

Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi 



Türkiye onu Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlaatlar, Aşk, Ekmek, Hayaller dizileriyle tanıdı. Kaçak Gelin dizisinde Kainat Gencer rolüyle yüz binlerce hayranı etrafında toplayan oyuncu Deniz Baysal, koronavirüsü salgınına karşı canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Ünlü oyuncu 30 yaş gününü kutlarken, örnek olacak bir davranış sergiledi. Koronavirüsü salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu yüzden evinde doğum günü kutlayan güzel oyuncu, doğum gününde kendisine gelecek hediyeleri sağlık çalışanlarına armağan edeceğini söyledi.  

Sosyal medya hesabından pastalı fotoğrafını paylaşan Baysal, "Bu sene herkes gibi ben de doğum günümü evde kutlayacağım. Ve bu sene, doğum günü hediyelerimi sağlık çalışanlarına bağış yaparak almak istedim. Profilimde "Doğum Günü Bağışım" olarak oluşturulmuş farklı bağış tutarındaki içerikleri alarak benim adıma Lokma Hekimi Sağlık Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz.. Birbirimize  ihtiyacımız olan bu günlerde, benim için çok anlamlı olacak. Şimdi den destek olan herkese çok teşekkür ederim." notu ile doğum günü dileğini sevenlerine iletti. Bu arada eşi Barış Yurtçu sosyal medyadan eşiyle öpüşürken çekilmiş eski fotoğrafını paylaştı. Yurtçu, eşinin doğum gününü, “Seninle her zaman..Seninle her yere  bi saniye bile bıkmadan"” sözleriyle kutladı. KAYNAK:Snobmagazin.com

Son Güncelleme: 05.04.2020 10:29
Anahtar Kelimeler:
Deniz BaysalOyuncuHaberiHaberleriKaçak Gelin
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