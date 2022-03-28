Derya Şen, Podyuma adım attı
Başarılı oyuncu Derya Şen, mankenliğe el attı. Nene hatun kültür merkezinde düzenlenen Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Çırağan Musiki Derneğinin birlikte düzenlediği başarılı kadınlar onur ödülü töreninde birde gelinlik defilesi gerçekleştirildi.
Derya Şen Akademi oyunculuk okulundaki başarılarıyla da ödüle layık görülen güzel oyuncu” Kadın dayanışması İçin akademi öğrencilerim ve sanatçı dostlarımla podyumda bir araya geldik. Dünyaya gelecek olsam yine kadın olarak doğmak isterim. Kadınlığım la gurur duyuyorum. Oyunculuk akademimle üstün başarı ödülünü almak onur verici. Ödül almayı seviyorum” dedi.