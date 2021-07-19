Derya Uluğ Ankara konserinde 20 bin kişi ile selfie çekti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında konserlerine uzun süre ara veren şarkıcı Derya Uluğ, ilk gösterisinde Ankaralı hayranları ile buluştu.
Okyanus adlı şarkısı ile milyonlarca kişinin gönlünü fetheden şarkıcı Derya Uluğ, uzun bir aradan sonra Ankara'da hayranlarının karşısına çıktı.
1.5 yıl aradan sonra Ankara'da halk konserinde sevenleri ile buluşan Derya Uluğ, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.
Sahnede mutluluk gözyaşları döken Derya Ulug , sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük heyecan ,
iyi ki varsınız dedi. 20 bin kişilik selfie çeken Uluğ, sosyal medya hesaplarından konser fotoğraflarını paylaşınca binlerce olumlu yorum aldı.