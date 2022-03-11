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Derya Uluğ, şarkılarını Türk sigortacılara emanet etti

Antalya'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi sonra  sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ "Burada kendimi hem şanslı hem de güvende hissediyorum" dedi.

11 Mart 2022 Cuma 00:08
Derya Uluğ, şarkılarını Türk sigortacılara emanet etti

Derya Uluğ, şarkılarını Türk sigortacılara emanet etti

Geçtiğimiz günlerde "En İyi Kadın Sanatçı Ödülü"nü alan ünlü şarkıcı Derya Altuğ, Antalya'da sahne aldı. Ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın sunumunda gerçekleşen Konser'de Derya Uluğ, son günlerde en çok dinlenen şarkılarına yer verdi. 

Kaderimin Oyunu adlı adlı dizi filmde seslendirdiği "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısı ile "Global Viral 50" listesinde yer almayı başaran Derya Uluğ, sigorta sektörünün devleri karşısında hit şarkılarını seslendirirken HGR Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Okan Saraç'a "Bugün kendimi sahnede daha güvenli hissediyorum. Türkiye'nin en güçlü sigortacıları ile bir arada olmaktan çok mutluyum, şarkılarımı Türkiye'nin sigortacılarına emanet ediyorum" sözleri, salonu dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.
 

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