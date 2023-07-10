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Derya Uluğ'un ilk konseri Karadeniz'de verdi

Derya Uluğ, Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin ikinci gününde sahne aldı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:30
Derya Uluğ'un ilk konseri Karadeniz'de verdi

Derya Uluğ'un ilk konseri Karadeniz'de verdi


Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ, 14 Temmuz'da çıkacak ilk albümü için "Farklı ama çok tatlı bir heyecan" dedi. 

ÇALIŞMAYI SEVİYORUM!

"Türkiye’nin en çok sahne alan sanatçılarından birisiniz, bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz?" sorusunu Uluğ, "Ben çalışmayı çok seven biriyim. Her gün konser verebilirim. Bazen zorlukları oluyor tabi yollar, uykusuzluklar, ses kısılması gibi ama işimi çok sevdiğim için bunlar benim için geçici problemler. " diyerek yanıtladı. 

ARDA'YLA GURUR DUYUYORUM!

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Uluğ Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için, "Arda ülkemiz için çok değerli bi yetenek. Hissettiğim tek duygu, gurur. Bir futbolcunun geleceği söz konusu ise bize sadece onu desteklemek düşer. Şahsen ben imza törenini mutluluk gözyaşlarıyla izledim" dedi. 

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK!

"Yaz Şarkısı dizisine konuk oldunuz. Oyunculuğu sevdiniz mi, yakında sizi ekranda görür müyüz?" sorusunu Uluğ, "Evet çok tatlı bi deneyimdi. Müzikle iç içe bir proje olduğu için kabul ettim. Kimse ilk kez yaptığıma inanmadı. Belki devamı gelebilir bilemeyiz zaman ne gösterir" diyetek yanıtladı. 


Yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı festivalde başarılı sanatçı unutulmaz anlar yaşattı. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Uluğ'a hediyeler verdi.

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KonserKonseri
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