Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Didem Arslan, rakip program yöneticisine sert çıktı

Show Tv'de yayınlananan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programında rakip kanalın telefonlu kumpası gündeme damgasını vurdu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 19:35
Didem Arslan, rakip program yöneticisine sert çıktı

Didem Arslan, rakip program yöneticisine sert çıktı

Show TV'de yaptığı araştırma haberler ve hazırladığı dosyalarla çok sayıda olayı aydınlatan Didem Aslan Yılmaz, rakip kanalın, konuklarını telefonla arayarak kendisini kötülediğini iddia etti. Konuklarının usülsüz bir şekilde telefonla arandığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında sitem etti; "Siz gazeteci olamazsınız. Siz ahlaksızsınız. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen" dedi.

Kayıp çocuğu Yasin için televizyon programına katılan baba Yavuz Şahin, eşinden şüphelendiğini belirterek Didem Arslan Yılmaz'ın programında olayın aydınlatılmasını istedi. Olayın detaylarını ortaya çıkarmak üzere yürütülen çalışmalarda ihbar hattına bağlayan bir seyircinin söyledikleri, Yasin kaybolmasıyla ilgili yeni detaylar verdi. Anne Ümmü Şahin'le birlikte sığınma evinde birlikte kaldığını söyleyen bir kadın, Ümmü Şahin'in sığınma evine ilk gittiğinde yanında 1 buçuk yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve programda anlattıklarının yalan olduğunu belirtti.

Didem Arslan Yılmaz'ın programında çözülmeye çalışan olay, benzer programlar tarafından da ekrana taşınmak istendi. Olayın belirsizlikleri sürerken, konuklarının telefonla aranarak rahatsız edildiğini belirten Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında sitem etti.

AHLAKSIZCA, NAMUSSUZCA, ŞEREFSİZCE'

Arayanın programı ve kendisini kötülediğini belirten Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

"Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar, onlar kendilerini biliyorlar. Bizim programa katılan kişileri arayıp, programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar. Programla ilgili olarak da ağıza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar.

DEŞİFRE EDECEĞİM

Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. RTÜK çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen, onlar gazeteci değil çünkü... Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum. Bir daha benim yayınıma gelen konukları arayıp onları rencide edersen seni bu ekranlarda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var, bunları ekranda göstereceğim. Hodri meydan, ya herro ya merro."

Anahtar Kelimeler:
Didem Aslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova’da Güneş Rüzgarı
Moskova’da Güneş Rüzgarı
Sağlık çalışanlarını hedef gösteren Hakan Ural'a tepki yağıyor
Sağlık çalışanlarını hedef gösteren Hakan Ural'a tepki yağıyor
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı | Midesi yıkandı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı | Midesi yıkandı
A.C.E Türkiye'ye geliyor
A.C.E Türkiye'ye geliyor
Sait Esmeray'dan yeni single
Sait Esmeray'dan yeni single
Fatih Şahin'den 2022 makyaj tüyoları
Fatih Şahin'den 2022 makyaj tüyoları
Karaköy'de Rihanne krizi | Sahtesi çıktı, sosyal medyada olay oldu
Karaköy'de Rihanne krizi | Sahtesi çıktı, sosyal medyada olay oldu
Aynur Aydın | Seyirciyle dertleşmek isterdim
Aynur Aydın | Seyirciyle dertleşmek isterdim
3 eşi 9 çocuğu var | Kızlarımın eş seçme şansı yok
3 eşi 9 çocuğu var | Kızlarımın eş seçme şansı yok
İsmail Küçükkaya | Hayatta bir beklentim vardı olmadı
İsmail Küçükkaya | Hayatta bir beklentim vardı olmadı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim