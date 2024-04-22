Doğuş ve İbrahim Erkal, düet için buluştu



Doğuş ve İbrahim Erkal düeti “Yalnızım”, Ulus müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ki yerini alırken şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Daha önce “İnsafsız / Bir Sana Yandım” isimli şarkıyı da seslendiren ve yine büyük ilgi gören Doğuş,”Böylesine güzel eserler bize bıraktığı için İbrahim Erkal’a teşekkür etmek istiyorum.

Büyük bir keyifle şarkıları yorumladım.Çok sevdiğim ve saydığım ender sanatçılardan biriydi. Gidişi erken oldu ama hala şarkılarıyla gönüllerimizde” dedi. ”Yalnızım” düetinin klibi için kamera karşısına geçen Doğuş’a eski klip görüntülerinin yer aldığı karelerle İbrahim Erkal’da eşlik etti..