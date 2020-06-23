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Dünyaca ünlü aktörden Demet Öger'e övgü

ABD’li oyuncu, yönetmen ve aktivist Matt Dillon, önceki canlı yayında Türk iş kadını Demet Öger'e övgüler yağdırdı

23 Haziran 2020 Salı 13:22
Dünyaca ünlü aktörden Demet Öger'e övgü

Dünyaca ünlü aktörden Demet Öger'e övgü


Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde önceki gün ABD’li oyuncu, yönetmen ve aktivist Matt Dillon, festivalin Instagram hesabı üzerinden sinema yazarı Alin Taşçıyan’ın sorularını yanıtladı. 

Dillon, canlı yayında yakın arkadaşı Demet Öger için övgüler yağdırdı. Türk iş kadını ve ünlü prodüktör Demet Öger’in, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere kişisel olarak maddi yardımlarda bulunması, Suriyeli öğrencilere burs vermesi, savaş nedeniyle engelli olan bazı mültecilere prefabrik evler yaptırması  nedeniyle ünlü sanatçı, Demet Öger’i tebrik etti. ABD’li oyuncu, yakın arkadaşı Demet Öger için, "Uluslararası Mülteciler Kurulu'na katılan sevgili arkadaşım bir Türk. Arkadaşım Demet, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardım etti. Bunu yapabilmesi harika! Biliyorsunuz; biz hayatımıza, eve dönüyoruz ama bu insanların hayatları karamsar. Onların hatası yok. Bunu kendileri yapmadılar ve bu yüzden bizden farklı değiller." ifadelerini kullandı.

Demet Öger'in 2014 yılından beri yönetim kurulunda yer aldığı Refugees International'ın geçtiğimiz aylarda Washington'da mülteciler için yapılan organizasyon gecesinde, Matt Dillon ve Demet Öger objektiflere birlikte poz vermişti.

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Son Güncelleme: 23.06.2020 14:21
Anahtar Kelimeler:
Demet öger
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