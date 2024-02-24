Duygu Soylu'dan yorumculuk dersi | Güneyde bir yere



Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla, müzik otoritelerinin dikkatini çekmeyi başaran ve pop müziğin en güçlü kadın sesleri arasında gösterilen Duygu Soylu, “Güneyde Bir Yere” isimli son çalışmasını Kenan Doğulu prodüktörlüğünde Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

Sözleri’na müziği kendisine ait olan “” adlı çalışmasınıtarafından kliplendiren

Sözlerine devam eden Soylu, ”Güneyde Bir Yere şarkım tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatan, dinleyenlerin iliklerine kadar hissedeceği bir çalışma oldu” dedi.