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Duygu Soylu'dan yorumculuk dersi | Güneyde bir yere

Seslendirdiği şarkılarla on binlerin gönlünü fetheden Duygu Soylu Güneyde Bir Yere adlı parçasıyla dinleyenleri farklı iklimlere götürüyor.

24 Şubat 2024 Cumartesi 18:06
Duygu Soylu'dan yorumculuk dersi | Güneyde bir yere






Duygu Soylu'dan yorumculuk dersi | Güneyde bir yere


Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla, müzik otoritelerinin dikkatini çekmeyi başaran ve pop müziğin en güçlü kadın sesleri arasında gösterilen Duygu Soylu, “Güneyde Bir Yere” isimli son çalışmasını Kenan Doğulu prodüktörlüğünde Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na müziği kendisine ait olan “Güneyde Bir  Yere” adlı çalışmasını Gökhan Özdemir tarafından kliplendiren Duygu Soylu,Bugüne kadar şarkılarıma gelen tepkilerden ve sesime yapılan yorumlardan oldukça memnunum. Büyük bir ekiple yol alıyoruz.Biraz iddialı bir açıklama olacak ama bu çalışmamda yeni jenerasyon meslektaşlarıma biraz yorumculuk dersi vermiş olabilirim. Dinleyenler zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlayacak” dedi.

Sözlerine devam eden Soylu, ”Güneyde Bir Yere şarkım tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatan, dinleyenlerin iliklerine kadar hissedeceği bir çalışma oldu” dedi.

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Güneyde Bir YerAlbümŞarkıcıDuygu Soylu
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