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Ebru Keskin | İngilizce Ankara havası hit oldu

Şarkıcı Ebru Keskin son şarkısı Hey Mama adlı teklisini hareketli figürleriyle ünlü Ankara havası formatında seslendirince bir anda hit oldu.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:00
Ebru Keskin | İngilizce Ankara havası hit oldu

Ebru Keskin | İngilizce Ankara hit oldu

Dijital müzik platformlarında fırtına gibi esen Hey Mama adlı şarkısıyla Ebru Keskin, hit parçasına klibi İstanbul Moda ve Kadıköy sahillerinde çekti. 

Şarkıcı Ebru Keskin'in, DMC etiketiyle yayınlanan 'Hey Mama' isimli teklisi, tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.

Geçtiğimiz yıl 'Wobble' parçasını Roman havası ve Hip Hop tarzıyla sunan Keskin, bu eserinde ise Ankara havasına el attı.

Eserin düzenlemesi Serdar Ayyıldız’a, sözleri ise Ebru Keskin'e ait. Yıllar önce Amerika başladığı müzik kariyerine Türkiye'de sürüren şarkıcı, sosyal medyadan aldığı övgü dolu mesajların mutluluğunu yaşıyor.  

Keskin, dansçıları eşliğinde gerçekleştirdiği şarkının video klibini yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen üstlendi.


 

Son Güncelleme: 30.05.2021 20:08
Anahtar Kelimeler:
Ebru KeskinHey MamaAnkara HavasıDMC
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