Ebru Keskin | İngilizce Ankara havası hit oldu

Ebru Keskin | İngilizce Ankara hit oldu
Dijital müzik platformlarında fırtına gibi esen Hey Mama adlı şarkısıyla Ebru Keskin, hit parçasına klibi İstanbul Moda ve Kadıköy sahillerinde çekti.
Şarkıcı Ebru Keskin'in, DMC etiketiyle yayınlanan 'Hey Mama' isimli teklisi, tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.
Eserin düzenlemesi Serdar Ayyıldız’a, sözleri ise Ebru Keskin'e ait. Yıllar önce Amerika başladığı müzik kariyerine Türkiye'de sürüren şarkıcı, sosyal medyadan aldığı övgü dolu mesajların mutluluğunu yaşıyor.
Keskin, dansçıları eşliğinde gerçekleştirdiği şarkının video klibini yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen üstlendi.