Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ebru Şallı'dan karantina'da evde kalınlar için fitnes dersi

Ünlü sunucu Ebru Şallı Akkuş karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Hayranlarına evinden seslenen Ebru Şallı fit kalmanın yollarını anlattı

05 Nisan 2020 Pazar 10:56
Ebru Şallı'dan karantina'da evde kalınlar için fitnes dersi

Ebru Şallı'dan Evde kalınlar için tüyolar

Ünlü sunucu Ebru Şallı Akkuş karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Hayranlarına evinden seslenen Ebru Şallı fit kalmanın yollarını anlattı


Ünlü sunucu ve iki çocuk sahibi olan fit anne Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş ile "evde kal" uyarılarına dikkate alarak dışarıya çıkmıyor. 


Ebru Şallı her gün spor yaparak fiziğini korumaya özen gösteriyor 

Önceki gün İnstagram hesabından takipçilerine canlı yayın yaparak spor dersi veren Şallı, evde kalmanın da önemine dikkat çekti. 

Şallı spor yaparken şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Şallı’nın geçmişte takipçileri için çıkardığı bir çok pilates eğrimi CD’leri ve kendisine ait bir spor markası bulunuyor.

Yoga öğretmeni Türk kızı Instagramı salladı
Yoga öğretmeni Türk kızı Instagramı salladı
Ebru Şallı'dan seksi paylaşım
Ebru Şallı'dan seksi paylaşım
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Ebru Şallı'dan kamuflajlı paylaşım
Ebru Şallı'dan kamuflajlı paylaşım
Photoshop'u fazla kaçırınca alay konusu oldu
Photoshop'u fazla kaçırınca alay konusu oldu
Yakın arkadaşına arka çıkmadı
Yakın arkadaşına arka çıkmadı
Ebru Şallı "Kırmızı bikini benden sorulur"
Ebru Şallı "Kırmızı bikini benden sorulur"
İkinci Ebru Şallı vakası
İkinci Ebru Şallı vakası
Son Güncelleme: 05.04.2020 11:47
Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞallıEbru şallı Fitnes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Funda Arar doğum gününde anlamlı kampanya
Funda Arar doğum gününde anlamlı kampanya
Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi
Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi
Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama
Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama
Müge Anlı'nın şımarıklıgı sağlık çalışanlarını isyan ettirdi
Müge Anlı'nın şımarıklıgı sağlık çalışanlarını isyan ettirdi
Can Ataklı'ya MEB'den suç duyurusu
Can Ataklı'ya MEB'den suç duyurusu
Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma
Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Songül Karlı rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
Songül Karlı rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs moda sektörünü vurdu, çok sayıda defile iptal
Koronavirüs moda sektörünü vurdu, çok sayıda defile iptal
Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti
Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim