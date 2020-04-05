Ebru Şallı'dan karantina'da evde kalınlar için fitnes dersi

Ebru Şallı'dan Evde kalınlar için tüyolar

Ünlü sunucu Ebru Şallı Akkuş karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Hayranlarına evinden seslenen Ebru Şallı fit kalmanın yollarını anlattı



Ünlü sunucu ve iki çocuk sahibi olan fit anne Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş ile "evde kal" uyarılarına dikkate alarak dışarıya çıkmıyor.

her gün spor yaparak fiziğini korumaya özen gösteriyor

Önceki gün İnstagram hesabından takipçilerine canlı yayın yaparak spor dersi veren Şallı, evde kalmanın da önemine dikkat çekti.

Şallı spor yaparken şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Şallı’nın geçmişte takipçileri için çıkardığı bir çok pilates eğrimi CD’leri ve kendisine ait bir spor markası bulunuyor.