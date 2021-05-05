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Ebru Yaşar'dan estetik itirafı | Şimdi kimse yüzüme bakmazdı

Müzik yolculuğunda 25 yılı geride bırakan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Snob Magazin'e önemli itiraflarda bulundu. 

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:34
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı | Şimdi kimse yüzüme bakmazdı

Ebru Yaşar'dan estetik itirafı | Şimdi kimse yüzüme bakmazdı

Şarkıcı Ebru Yaşar, estetik iddialarından ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses ile yeniden barışmasına ve önümüzdeki dönemde yeni projelerine pek çok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Müzik kariyerinde çeyrek asrı geride bırakan sanatçı Ebru Yaşar, Snob Magazin Dergisi'nin Mayıs & Haziran sayısına özel açıklamalarda bulundu. Müzik kariyeri, yıllar içerisinde geçirdiği değişimler ve yeni single'ından bahseden Yaşar, İbrahim Tatlıses ile barışma sürecinin perde arkasını da ilk kez anlattı. Ünlü sanatçı özel hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı

'DEĞİŞMEYİP YERİMDE SAYSAYDIM, ŞİMDİ YÜZÜME BAKMAZLARDI

Yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'KIRGINLIKLARIN BİR ÖMÜR BOYU SÜRMESİ DOĞRU DEĞİL'

İbrahim Tatlıses ile yıllar süren küslüğünün sona ermesine de değinen ünlü sanatçı, "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu. Daha sonra İbrahim Bey talihsiz bir olay yaşadı. Aradan geçen uzun yılların ardından İbrahim Bey beni İbo Show'a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil. Kırgınlıkları unutmak lazım" sözleriyle Tatlıses ile barışma sürecini anlattı.

'EVLİLİK KONUSUNDA KADERCİYİM'

2015 yılında Necat Gülseven ile evlenen Ebru Yaşar'ın bu evlilikten Ebrusu ve Hasan Poyraz adında ikizi bulunuyor. Ebru Yaşar, "Mutlu birlikteliğinizin sırrı nedir?" sorusuna, "Evliliğin sırrı bence bir elmanın iki yarısını bulma meselesi… Evlilik konusunda kaderci bir insanım. Bir süre sonra hayattaki tecrübelerimle Necat'ın doğru insan olduğuna karar verdim. Severek evlendik, onun bana ve mesleğime saygı duyuyor olması önemliydi. Çocuklar da tabii ki yuvayı perçinliyor. Biz eşimle bir pastayız. Çocuklarda pastanın üzerindeki lezzetli kremalar..." cevabını verdi.

'DÜNYA AŞK SAYESİNDE AYAKTA KALIYOR'

'Gel de Sevme' adını verdiği albümünü sevenleriyle buluşturan sanatçı, "Herkesin kalbine dokunacak şarkılara imza attım" dedi. Yaşar, İlişkilerin yüzeyselleştiği ve duyguların mekanikleştiği bir dönemde herkesin kalbine dokunacak şarkılar yapmak zor değil mi?" sorusuna, "Ben dünyanın aşk sayesinde ayakta kaldığına inananlardanım. Ne kadar mekanikleşmiş olsak bile, insanların her hücresinde aşkın belirti göstereceğine ve dünyada kalacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

'1 YILDIR PARA KAZANAMIYORUM'

Sanatçıların pandemi sürecinden çok etkilendiğinin altını çizen Ebru Yaşar, "Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum" diyerek sanatçıların yaşadığı zorluklara değindi.

'MEMLEKETE FAYDALI İŞLER YAPMAK İSTERİZ'

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine okul yaptıran Ebru Yaşar, "Okul yaptırmak, eşimin ve benim hayattaki ideallerimizden bir tanesiydi. Allah başka imkanlar verirse seve seve memlekete faydalı şeyler yapmak isteriz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ebru YaşarEstetik
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