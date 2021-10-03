Ecem Erkek ile Dayı Şov | Bozkırda koşan kısrak gibiydi

Ecem Erkek, yeni şov programını kutladığı Dayı’ya yanında getirdiği nazar boncuğunu taktı. İkili birlikte doğaçlama bir komedi sahnesi oynadı. Yürekleri dağlayan “Duyanlara Duymayanlara” şarkısını, Dayı’nın şiiri eşliğinde canlı olarak okudu. Her şeyiyle dolu dolu geçen programda genç oyuncu ayrıca yeni bir komedi işinde yer alacağını ilk defa açıkladı. Oyunculukla ilgili iddiasını ise, “Ben artık arkadan geçmem, Dayı. Artık bayrak tutmam” sözleriyle ortaya koydu.

Her Cuma gecesi GAİN’de canlı olarak yayınlanan Dayı Şov, bu hafta Dayı’nın tabiriyle adeta bozkırda koşan bir kısrak gibiydi! Daha ilk dakikadan itibaren ivme kazanan programda Ecem Erkek, stüdyoya giriş yaptığı anda selamlaşmak için Dayı’nın masasına yaklaşarak, “Nereden öpeyim” diye sordu. Heyecanını gizleyemeyen Dayı, Erkek’in “Yakından daha yakışıklısın” şeklindeki iltifatına “Benimle oynama, kızım!” diyerek karşılık verdi. Selamlaşma faslı, Sivaslıların “Nörüyong” deyip dememesi üzerine kısa bir tartışma ile tamamlandı.

Yeni projesini ilk kez Dayı Şov’da duyurdu

Yeni projeler için teklifler aldığını ve şuan değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen genç oyuncu, yeni komedi işinin müjdesini de ilk defa Dayı Şov’da verdi; “Çok sevdiğim arkadaşlarımla yapacağım bir komedi işimiz var. Bir de inşallah bir dizimiz olacak” dedi.

12 teklif birden aldığını teyit etti, “Ben artık arkadan geçmem” dedi

Erkek ayrıca aynı anda 12 teklif birden aldığına yönelik söylentileri teyit etti. Sevilen oyuncu, Dayı’nın “Küçük roller mi” şeklinde sıkıştırması üzerine, “Ben artık arkadan geçmem, Dayı. Artık bayrak tutmam” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Güldür Güldür Show komedyenler için bir basamak mı sorusunu Erkek, “Benim müthiş eğlendiğim bir yerdi. Çok güzel kapılar açtı, çok güzel arkadaşlarım oldu. Evet, güzel bir basamaktı” şeklinde yanıtladı. Komedyenlerdeki “dram oynama” takıntısının kendisinde olup olmadığıyla ilgili soruya ise, “Kendimi sadece komedyen olarak adlandırmıyorum. Ben oyuncuyum ve her şeyi deneyimlemek istiyorum” cevabını verdi.

Dayı ile doğaçlama yaptı, farklı şiveleriyle yine güldürdü

Ecem Erkek, programın bir bölümünde Dayı’nın yanına geçerek, canlı yayında doğaçlama rol yaptı. Dayı’nın vefasız bir eski sevgiliyi canlandırdığı bölümde Erkek ise, ona kızgın kız arkadaş rolünü oynadı. Karadeniz’den Kıbrıs’a farklı şiveleriyle sevilen oyuncu, izleyiciyi her zamanki gibi güldürmeyi başardı.

Ecem Erkek ile Dayı’dan duyguları coşturan “Duyanlara Duymayanlara” yorumu

İnternet aleminde duygu yüklü müzikal yorumuyla da fırtına gibi esen Ecem Erkek, Dayı Şov’da Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun’un “Duyanlara Duymayanlara” isimli şarkısını seslendirdi. Dayı, kendi ortamlarından bildiği ve çok sevdiği şarkıyı duyunca adeta coşarak, Erkek’e kendi şiiriyle eşlik etti.

“Dayı Şov” her Cuma saat 23.00’te canlı yayınla GAİN’de yayınlanıyor. Kaçıranlar ve bir kez daha izlemek isteyenler için tüm bölümlere yine GAİN’de yer veriliyor.