Eda Ecel özel hayatını Snob Magazin'e anlattı

İnişli çıkışlı ilişkileri magazin sayfalarında günün konusu haline gelen Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeniden barıştı. Ünlü oyuncu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Nişantaşı'nda alışveriş sonrası snobmgazin.com ekibiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda kavga edip tekrar barıştıktan sonra ilk kez Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine "Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuştu.

Sevgilisiyle alışverişe çıktığını anlatıp, elindeki poşetlerle dikkat çeken Ece, rol aldığı dizinin kıyafet provasına geldiğini ve sete geçeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kendisi de koronavirüse yakalanan ve maskeyle korunmaya çalıştığını söyleyen Eda Ece "Çok kalabalık Nişantaşı herkes sıkıldı herhalde. Hava güzel ya o da etkili oluyor. Ben kovit oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem herkes dikkat etsin kendine. Antikorum daha oluşmadı galiba yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum" diye konuştu. Ortada nazar değecek bir durumun olmadığını ve kimseye mutluluk resmi göstermek için uğraşmadığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Evet herhalde çok fazla Instagram paylaşımı yapıp mikrofonlara konuşmayınca bu konuda otomatik olarak haberler çıkıyor. Yok niye nazar değsin ki herkesin ilişkisi var, öyle düşünmedim. Ben istemiyorum özel hayatımı sürekli açıklamak, ‘öyle ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek. Şu an hiçbir problem yok görüyorsunuz. Öyle kimseye mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam da hayatım boyunca olmadı" Ece, ‘Sizin önceliğiniz kariyer mi yoksa evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ben iyi bir ailede büyüdüm, ilerisi için ailem olmasını isterim bu genç yaşta üretip yaratmaya kendi hayatımı kazanmaya çalışıyorum. İleride benim de bir ailem olacak tabii" diye yanıt verdi.