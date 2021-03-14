Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eda Ecel özel hayatını Snob Magazin'e anlattı

İstanbul cemiyet hayatını son yıllarda yakından takip eden Snobmagazin.com ekibi, inişli çıkışlı ilişkileri ile gündemden düşmeyen Eda Ece ile görüştü.

14 Mart 2021 Pazar 22:59
Eda Ecel özel hayatını Snob Magazin'e anlattı

Eda Ecel özel hayatını Snob Magazin'e anlattı

İnişli çıkışlı ilişkileri magazin sayfalarında günün konusu haline gelen Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeniden barıştı. Ünlü oyuncu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Nişantaşı'nda alışveriş sonrası snobmgazin.com ekibiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda kavga edip tekrar barıştıktan sonra ilk kez Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine "Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuştu.


Sevgilisiyle alışverişe çıktığını anlatıp, elindeki poşetlerle dikkat çeken Ece, rol aldığı dizinin kıyafet provasına geldiğini ve sete geçeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kendisi de koronavirüse yakalanan ve maskeyle korunmaya çalıştığını söyleyen Eda Ece "Çok kalabalık Nişantaşı herkes sıkıldı herhalde. Hava güzel ya o da etkili oluyor. Ben kovit oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem herkes dikkat etsin kendine. Antikorum daha oluşmadı galiba yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum" diye konuştu. Ortada nazar değecek bir durumun olmadığını ve kimseye mutluluk resmi göstermek için uğraşmadığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Evet herhalde çok fazla Instagram paylaşımı yapıp mikrofonlara konuşmayınca bu konuda otomatik olarak haberler çıkıyor. Yok niye nazar değsin ki herkesin ilişkisi var, öyle düşünmedim. Ben istemiyorum özel hayatımı sürekli açıklamak, ‘öyle ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek. Şu an hiçbir problem yok görüyorsunuz. Öyle kimseye mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam da hayatım boyunca olmadı" Ece, ‘Sizin önceliğiniz kariyer mi yoksa evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ben iyi bir ailede büyüdüm, ilerisi için ailem olmasını isterim bu genç yaşta üretip yaratmaya kendi hayatımı kazanmaya çalışıyorum. İleride benim de bir ailem olacak tabii" diye yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
Snob Magazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rasim Öztekin'den acı haber geldi | Son Dümbüllü vefat etti
Rasim Öztekin'den acı haber geldi | Son Dümbüllü vefat etti
Usta sanatçı hayatını kaybetti
Usta sanatçı hayatını kaybetti
Meltem Cumbul ekranlara geri döndü, izleyen uzaktan kumandayı unuttu
Meltem Cumbul ekranlara geri döndü, izleyen uzaktan kumandayı unuttu
Hüner Coşkuner 58 yaşında hayatını kaybetti
Hüner Coşkuner 58 yaşında hayatını kaybetti
Cihan Nur'dan Miami çıkarması 
Cihan Nur'dan Miami çıkarması 
Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı
Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı
Ağaoğlu | Tarkan kucağıma geldi
Ağaoğlu | Tarkan kucağıma geldi
Sarp Bozkurt | Bana gerizekalı dediklerinde mutlu oluyorum
Sarp Bozkurt | Bana gerizekalı dediklerinde mutlu oluyorum
Magazin basınının acı kaybı
Magazin basınının acı kaybı
MBFWI Ceren Ocak SS21 defilesi | 2021 modasına Ceren Ocak tarzı hakim olacak
MBFWI Ceren Ocak SS21 defilesi | 2021 modasına Ceren Ocak tarzı hakim olacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim