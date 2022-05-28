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Elektrik kesintilerine ses çıkarmadılar, sanatçıları hedef aldılar

Isparta, 2022'nin en sert kış mevsiminin yaşandığı Şubat ayınd il merkezi 5, çevre ilçelerde ise bir haftayı bulan kesintiler yaşanırken, tepki göstermeyen AGD ile MGV yöneticileri, kente konser vermeye gelen sanatçılara dil uzattı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:29
Elektrik kesintilerine ses çıkarmadılar, sanatçıları hedef aldılar

Elektrik kesintilerine ses çıkarmadılar, sanatçıları hedef aldılar


Halkı kutuplaştıran ahlaki ve dini değerleri gerekçe göstererek ön alan sözde islami hassasiyeti olan derneklerin cirit attığı Isparta'da Melek Mosso konseri Türkiye'nin gündemine oturdu. Milli Gençlik Vakfı ile aynı ekolün temsilcisi Anadolu Gençlik Derneği Melek Mosso'nun kent merkezinde konser vermesini engellemek için kampanyalar düzenlerken, halkı günlerce karanlığa mahkum eden, yıllardır elektrik hatlarının bakımını bir türlü yapmayan iktidar müteahhitlerine ses çıkaramadı. Dini hassesiyetleri dilinden düşürmeyen iki STK'nın, halkın faturasını çatır çatır ödediği enerjiye ulaşamamasının 'Hırsızlık' olduğunu söylemekten çekindiği Isparta'da sanaçıların giyimi kuşamı ve sözleri üzerinden adeta fırtınalar estiriliyor. Meles Mosso konserinin engellendiği şehirdeki etkinliklere Funda Arar ve Derya Uluğ da katılmayacağını duyururken, iktidarın magazin gülü Seda Sayan açığı kapatmaya çalışacak.

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Gerici Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından hedef gösterilmesinin ardından ‘ahlaki değerler’ bahanesiyle iptal edilmişti.

Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser ayrıntılarını paylaştı.

MELEK MOSSO'YA FUNDA ARAR VE DERYA ULUĞ 'DAN DESTEK

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı.

Şarkıcılar Funda Arar ve Derya Uluğ da yaşanan gelişmelerin ardından, Uluslararası Isparta Gül Festivali’nde sahneyi paylaşacakları Melek Mosso’nun sahneye çıkmasının engellenmesinin ardından, etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.

Arar, "Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…" ifadelerine yer verdi.

Uluğ da "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" dedi.
 

Son Güncelleme: 28.05.2022 22:00
Anahtar Kelimeler:
Melek MossaIspartaGül FestivaliAgdMgv
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