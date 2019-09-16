Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103187
ALTIN
276.324
DOLAR
5.7076
STERLİN
7.1025
EURO
6.3061

Elmas ve Ünverdi ailelerinin en mutlu günü 

CNR Holding Etkinlik Müdürü Yıldırım Ünverdi ile Yüksek Mimar Selin Elmas yedi kişilik nikah şahidi eşliğinde dünya evine girdi 

Elmas ve Ünverdi ailelerinin en mutlu günü 

CNR Holding Etkinlik Müdürü Yıldırım Ünverdi ile Yüksek Mimar Selin Elmas yedi kişilik nikah şahidi eşliğinde dünya evine girdi 

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
Elmas ve Ünverdi ailelerinin en mutlu günü 

Elmas ve Ünverdi ailelerinin en mutlu günü 

CNR Holding Etkinlik Müdürü Yıldırım Ünverdi ile Yüksek Mimar Selin Elmas yedi kişilik nikah şahidi eşliğinde dünya evine girdi 

Yüksek Mimar Selin Elmas ile CNR Holding etkinlik müdürü Yıldırım Ünverdi düzenlenen düğün töreni  ile dünya evine girdiler. Elmas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Elmas'ın kızı Selin Elmas ile basın dünyasının duayenlerinden Yıldırım Ünverdi'nin oğlu Yıldırım Ünverdi Wyndham önceki akşam Grand Istanbul Hotel Levent'te düzenlenen törenle dünya evine girdi.  

Çiftin düğününe iş, sanat ve siyaset dünyasının tanınmış simaları katıldı. Çiftin nikah törenine iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Elmas ve Ünverdi'nin nikah şahitliğini Ceyda  Eren, Derya Tuna, Erhan Çelik, Ayhan Elmas, Altan Elmas, Altan Elmas ve Salih Bayraktar gibi ünlü isimler üstlendi.  Yıldırım-Selin Ünverdi balayını Bodrum'da geçirecekler. 


 

Son Güncelleme: 16.09.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
CNR Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti
ROK, ekranlara döndüğü gün kovuldu
ROK, ekranlara döndüğü gün kovuldu
Reynmen adını kullanamayacak | İsim şoku
Reynmen adını kullanamayacak | İsim şoku
Bella Hadid ve Gigi Hadid Mikonos'ta soyuldu
Bella Hadid ve Gigi Hadid Mikonos'ta soyuldu
Arbesk şarkıcısı Devran Çağlar ölü bulundu
Arbesk şarkıcısı Devran Çağlar ölü bulundu
Küçük Sıla'dan, Sıla'ya sahnede büyük sürpriz
Küçük Sıla'dan, Sıla'ya sahnede büyük sürpriz
Burcu Esmersoy evlilik yüzüğünü çıkarmaya kıyamadı
Burcu Esmersoy evlilik yüzüğünü çıkarmaya kıyamadı
Çağla Şikel 40 lira istenen bir bardak ayran için isyan etti
Çağla Şikel 40 lira istenen bir bardak ayran için isyan etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort