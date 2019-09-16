Elmas ve Ünverdi ailelerinin en mutlu günü

CNR Holding Etkinlik Müdürü Yıldırım Ünverdi ile Yüksek Mimar Selin Elmas yedi kişilik nikah şahidi eşliğinde dünya evine girdi

Yüksek Mimar Selin Elmas ile CNR Holding etkinlik müdürü Yıldırım Ünverdi düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Elmas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Elmas'ın kızı Selin Elmas ile basın dünyasının duayenlerinden Yıldırım Ünverdi'nin oğlu Yıldırım Ünverdi Wyndham önceki akşam Grand Istanbul Hotel Levent'te düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Çiftin düğününe iş, sanat ve siyaset dünyasının tanınmış simaları katıldı. Çiftin nikah törenine iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Elmas ve Ünverdi'nin nikah şahitliğini Ceyda Eren, Derya Tuna, Erhan Çelik, Ayhan Elmas, Altan Elmas, Altan Elmas ve Salih Bayraktar gibi ünlü isimler üstlendi. Yıldırım-Selin Ünverdi balayını Bodrum'da geçirecekler.



