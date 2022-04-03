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Emrah Çalapkulu'ndan Fıs Fıs İsmail'e tepki

Son teklisi Bana Senden Bahsetme ile güzel bir başarı yakalayan Emrah Çalapkulu mesleğin zorluklarıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı.

03 Nisan 2022 Pazar 22:12
Emrah Çalapkulu'ndan Fıs Fıs İsmail'e tepki

Emrah Çalapkulu'ndan Fıs Fıs İsmail'e tepki

Her zaman inandığı yolda yürüdüğünü söyleyen Emrah, "Birilerine kötü görünmemek için inanmadığım bir şeyi savunuyormuş gibi yapmam. Her meslek gibi bu mesleğin de zorlukları var. Karakterimden ödün vermeden var olmaya devam edeceğim" dedi.

Son günlerde 'Kadınlar tayt giymesin' ve 'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim' sözleriyle tepki çeken Süleyman Yağcı'ya da tepki gösteren şarkıcı, "Böyle talihsiz açıklamalarla kadınlar üzerinden gündeme gelip sonrasında özür dilemek ne kadar samimi? Kadınları rahat bırakın. Senin bugün laf attığın kadın birinin annesi, birinin kardeşi, birinin kızı, birinin eşi. Kimsenin buna hakkı yok. Empati yapmayı ögreneceğiz yoksa böyle özür dileterek ögretirler" dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2022 22:14
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Tepki
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