Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı





Geceye eşi Gizem Karayel ile katılan başarılı oyuncu, “Hepinizin bildiği gibi diziyi 2 yıl önce çekmiştik. Yolu açık ve uzun olsun. İzmir Urla’da çektik ve dizi için 5-6 ay oralarda kaldık. Oğlumuz Can, oraya gittiğimizde kundaktaydı. Dizi bittiğinde emekleyip büyümeye başladı” dedi.

Yeni Doğan Yarış Tayı

Yarış atı tutkusuyla bilinen Emre Karayel, “Bugün bir erkek tayımız doğdu. Kaderi güzel olsun, koşmayı nasip etsin” diyerek sevincini de paylaştı.

Mutluluğun Formülü Huzurda

İki yaşında bir oğulları olan çift, “Bizim çocuktan sonra hayatımızda çok bir şey değişmedi. Özel davetler dışında çok dahil olamıyoruz. Hayatımız çok koşturmacalı ve çalışarak geçiyor. Ama onun dışında her şey güzel. Mutluluğun formülü huzurda. Yeter ki çalışalım, yeter ki üretelim” diye konuştular.

Gizem Karayel'den Gurur Dolu Sözler

Çok mutlu ve huzurluyum

Gizem Karayel, eşini öperek, “Bu projeyle Emre ile tekrar gurur duydum” dedi. Emre Karayel’in nasıl bir baba olduğunu soran gazetecilere Gizem Karayel, “Çok abartmak istemiyorum ama hayallerimin çok üstünde. Hem inanılmaz bir baba hem de inanılmaz bir eş. Tarifi yok benim için. Çok şanslıyım. Sanat camiasından uzak bir insan olarak gördüklerimiz ve bildiklerimiz aile yaşantılarında daha farklı olabiliyor. Emre bambaşka bir adam. Çok mutlu ve huzurluyum” diye yanıt verdi.

Sıcak Sahnelerde Kıskançlık Yok

Sıcak sahneler hakkında kıskançlık yaşanıyor mu sorusuna ise, “Böyle bir muhabbetimiz olmuyor. İnanılmaz gurur duydum. Kendi adıma da şanslı hissettim” dedi. Emre Karayel, tedirgin bakışlarla eşini izlerken “İyi toparladı” diyerek güldürdü.