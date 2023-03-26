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Eser Yenenler ve eşi Berfu'nun Papaz Erikli takı gösterisi

Papaz erik, bir markette kilosu 999.50 liradan satışa çıktı. Etiket fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

26 Mart 2023 Pazar 10:55
Eser Yenenler ve eşi Berfu'nun Papaz Erikli takı gösterisi

Eser Yenenler ve eşi Berfu'nun Papaz Erikli takı gösterisi 


Tezgahlarda yerini almaya başlayan Papaz Eriği'nin kilosunu görenler 'yok artık' derken Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 'papaz erik' videosu sosyal medyada gündem oldu

Manav ve market tezgahlarında yavaş yavaş yerini almaya başlayan papaz eriğin fiyatı altınla yarışır hale geldi. Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in paylaştığı 'erik' videosu sosyal medyada gündem oldu.

Papaz erik, bir markette kilosu 999.50 liradan satışa çıktı. Etiket fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Berfu-Eser Yenenler çifti, eriğin fiyatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından ‘Günümüzde düğünler’ adlı bir video paylaştı.

Çiftin gelinlik ve damatlıkla çektiği videoda beşibiryerdenin erikli versiyonu takıldığı görüntülere binlerce yorum yağdı.
 

Son Güncelleme: 26.03.2023 12:42
Anahtar Kelimeler:
Eser YenenlerBerfu YenenlerBerfuEser
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