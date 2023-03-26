Eser Yenenler ve eşi Berfu'nun Papaz Erikli takı gösterisi
Tezgahlarda yerini almaya başlayan Papaz Eriği'nin kilosunu görenler 'yok artık' derken Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in 'papaz erik' videosu sosyal medyada gündem oldu
Papaz erik, bir markette kilosu 999.50 liradan satışa çıktı. Etiket fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
Berfu-Eser Yenenler çifti, eriğin fiyatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından ‘Günümüzde düğünler’ adlı bir video paylaştı.
Çiftin gelinlik ve damatlıkla çektiği videoda beşibiryerdenin erikli versiyonu takıldığı görüntülere binlerce yorum yağdı.