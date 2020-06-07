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Esra Balamir koranavirüsü yendi | Hande Yener beni şaşırttı

Koronavirüsü yenen Esra Balamir, zorlu tedavi sürecini ilk kez anlattı. Rahatsızlığı sırasında kendisini Hande Yener'in aradığını söyleyen Balamir "Beni en çok bu şaşırttı" dedi

07 Haziran 2020 Pazar 14:38
Esra Balamir koranavirüsü yendi | Hande Yener beni şaşırttı

Esra Balamir koranavirüsü yendi | Hande Yener beni şaşırttı


Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs, İstanbul cemiyetinin önde gelen pek çok ismini zor durumda bıraktı.

Virüse yakalanan iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri tedavilerinin ardından başlarından geçenleri anlatıyor. Koronavirüs'e ilk yakalanan isimlerden olan ünlü sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Balamir, hastalığı sırasında sanat camiasında hiç ummadığı insanların kendisini aramasına çok sevindiğini söyledi. Ünlü sunucu, en çokta Hande Yener'in kendisi aramasına çok şaşırdığını açıkladı. Hastalığı sürecinde yakın dostu Demet Akalın ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek,"Demet kötü gün dostu olduğunu hastalığım sırasında bir kez daha gösterdi" dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı CitysEsra BalamirHande Yener
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