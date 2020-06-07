Esra Balamir koranavirüsü yendi | Hande Yener beni şaşırttı



Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs, İstanbul cemiyetinin önde gelen pek çok ismini zor durumda bıraktı.

Virüse yakalanan iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri tedavilerinin ardından başlarından geçenleri anlatıyor. Koronavirüs'e ilk yakalanan isimlerden olan ünlü sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Balamir, hastalığı sırasında sanat camiasında hiç ummadığı insanların kendisini aramasına çok sevindiğini söyledi. Ünlü sunucu, en çokta Hande Yener'in kendisi aramasına çok şaşırdığını açıkladı. Hastalığı sürecinde yakın dostu Demet Akalın ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek,"Demet kötü gün dostu olduğunu hastalığım sırasında bir kez daha gösterdi" dedi.