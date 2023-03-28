Esra Erol'dan deprem bölgesi için yardım çağrısı
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından ATV'nin ünlü ekran yüzü Esra Erol, bölgede vatandaşlara ulaştırdığı yardım TIR'ı ile birlikte Antakya'ya geldi.
6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesine yardımların devam etmesi gerektiğini söyleyen Esra Erol, deprem bölgesine yardımı kendisi götürdü.
Esra Erol, deprem bölgesindekilere “Yalnız olmadıklarını gösterme zamanı” olduğunu belirterek bir dayanışma çağrısında bulundu. Herkesin kalbinin deprem bölgesinde attığını belirten Erol, her yara iyileşene kadar, deprem bölgesinde yaşayanlara yardım götürüleceğini söyledi.
Program aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik bir yardım çağrısında bulunan Erol, şu ifadeleri kullandı.
“Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz yardıma devam edeceğiz. Tırlarımız doldukça yola çıkmaya devam edecek.”