Esra Erol'dan deprem bölgesi için yardım çağrısı



Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından ATV'nin ünlü ekran yüzü Esra Erol, bölgede vatandaşlara ulaştırdığı yardım TIR'ı ile birlikte Antakya'ya geldi.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesine yardımların devam etmesi gerektiğini söyleyen Esra Erol, deprem bölgesine yardımı kendisi götürdü.

Hatay’daki depremzedelerle bir araya gelen Erol, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor. İlk yardım tırını Hatay’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine götüren Erol, yardım çağrısını tekrarlayarak herkesten destek beklediğini söyledi. Hatay’dan sonra sırada Adıyaman ve Malatya için hazırlanacak tırlar olduğunu belirtti. Özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili ürünlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Esra Erol, deprem bölgesindekilere “Yalnız olmadıklarını gösterme zamanı” olduğunu belirterek bir dayanışma çağrısında bulundu. Herkesin kalbinin deprem bölgesinde attığını belirten Erol, her yara iyileşene kadar, deprem bölgesinde yaşayanlara yardım götürüleceğini söyledi.

Program aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik bir yardım çağrısında bulunan Erol, şu ifadeleri kullandı.



“Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz yardıma devam edeceğiz. Tırlarımız doldukça yola çıkmaya devam edecek.”