Esra Erol, TBMM'de komisyon kurulmasına destek verdi

medyada yer alan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi konusuna tepki gösterdi. Çocuk İstismarının dünyanın en vahşi suçu olduğunu belirterek, sorumlu olan herkesin hak ettiği cezayı almasını dilediğini ifade etti.



Çocukların başlarına gelenleri korktukları için anlatamadığını söyleyen Esra Erol, çocukları korumanın hepimizin görevi olduğunu vurguladı. Sorumluluğumuzun sadece kendi çocuklarımıza karşı olmadığını hatırlatan Esra Erol, herkesten diğer çocuklar konusunda da hassas olmaları, tacizle ilgili bir durum hissettiklerinde kurumlara başvurmaları gerektiğini söyledi.

Programdaki konuşmasında siyasi partilerin çocuk istismarı araştırma komisyonu kurulması ortak önerisinden duyduğu memnuniyeti belirterek "çocuklar siyaset üstü konudur" dedi