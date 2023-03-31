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Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma

TV dizileri, tiyatro ve sinemada oynadığı rollerle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma

31 Mart 2023 Cuma 15:48
Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma

Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma


Bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu oyuncu Ezgi Mola'yı ısrarla takip ederek tehditte bulunduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 8 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Kemal K. hakim karşısına çıktı. Sanık Kemal K. savunmasında, "Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı" dedi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve şikayetçi Ezgi Mola'nın avukatları katıldı.40 yaşındaki Kemal K. müzisyenlik yaptığını, gitar öğretmeni olduğunu belirterek Ezgi Mola ile reklam çekimlerinde tanıştığını ve çekimlerden sonra Mola’nın tiyatro oyununa gittiğini belirtti.

"TEHDİT EDİP ETMEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Kemal K., "Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık, beni tanıdığını söyledi. Ufak bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim" dedi. Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola’yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, "Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde 'Siz kimsiniz?' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana 'Figüran' dedi. Buna hiç gerek yoktu ben de 'Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti. O dönemler gençtim" diye konuştu.

"CİNSEL TACİZİ KABUL ETMİYORUM"

Sosyal medyadan Ezgi Mola’ya mesaj attığı sorulan sanık Kemal K. "Mesaj atmış olabilirim. Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum. Uzun zaman geçtikten sonra şikayetçi olmuş buna da anlam veremedim. Bence kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ezgi Mola’nın avukatı Yaman Şenoymak ise dava dosyasına, sanığın Ezgi Mola'nın karşısına çıkıp parmak salladığı görüntüleri içeren güvenlik kamera kaydını CD içinde sundu. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması üzere dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma çıkışı sanık Kemal K., gazetecilere görüntü vermemek için bir süre duruşma salonunda bekledikten sonra adliyeden ayrıldı.

İDDİANAMEDE NELER VAR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola'nın emniyete yaptığı şikayete göre bir firmanın reklam çekimlerinde Kemal K.'nın reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, sanıkla hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi MolaTaciz
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