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Fahriye Evcen reklam filmiyle şimdi de Orta Asya’da

Orta Asya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen’den Kazak hayranlarına sürpriz! L’Oréal Paris Elseve Güzellik Elçisi Fahriye Evcen, rol aldığı reklam filmiyle Kazakistan’daki sevenleriyle buluştu

22 Eylül 2020 Salı 22:01
Fahriye Evcen reklam filmiyle şimdi de Orta Asya’da

Fahriye Evcen rol aldığı reklam filmiyle Kazak hayranlarının karşısına çıktı

 

Orta Asya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen’den Kazak hayranlarına sürpriz! L’Oréal Paris Elseve Güzellik Elçisi Fahriye Evcen, rol aldığı reklam filmiyle Kazakistan’daki sevenleriyle buluştu. L’Oréal Paris Elseve 6 Mucizevi Yağ’ın tanıtıldığı film, Evcen’in Kazak hayranlarından tam not aldı.

 

Tüm dünyada hayranları bulunan başarılı oyuncu Fahriye Evcen, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Fahriye Evcen, güzellik elçiliğini yaptığı L’Oréal Paris Elseve’in reklam filminde Kazakistan’daki sevenlerine seslendi.

Evcen’in daha önce Türkiye’de yayınlanan L’Oréal Paris Elseve 6 Mucizevi Yağ reklam filmi, Kazakistan televizyonlarında yayına girdi. Reklam filmi, Fahriye Evcen hayranlarından büyük ilgi gördü. Kazakistan’da milyonlarca seveni bulunan Fahriye Evcen, reklam filminde hayranlarına güzel saçlara sahip olmanın sırrını veriyor.

Reklam filminin Kazakistan’da gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “L’Oréal Paris Elseve 6 Mucizevi Yağ için çektiğimiz reklam filmi ile Kazakistan’daki sevenlerime ulaşıyor olmak benim için heyecan verici. Orta Asya ve Kazakistan, çok sıkı bağlarımızın olduğu, ilgi duyduğum bir bölge. Güzellik ve bakım tutkusu sınır tanımıyor. Dünyanın her yerinde kadınlar göz alıcı saçlara sahip olmak istiyor. Tüm dünyadaki güzellik tutkunları gibi Kazak kadınları da ‘Çünkü ben buna değerim’ diyor. Aynı güzellik anlayışını paylaşıyoruz. Reklam filmiyle Kazakistan’daki kadınlara saç bakım sırrımı verdim. Gösterdikleri ilgi için hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

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