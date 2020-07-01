Fahriye Evcen’den yeni reklam filmi!

L’Oréal Paris Güzellik Elçisi Fahriye Evcen, yumuşak, parlak ve kusursuzca şekil alan saçların sırrı Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Krem’in yeni reklam filminde kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu, reklam filminde tüm kadınlara “Onu hiçbir şeye değişmem, çünkü saçlarım onunla her gün güzel” mesajını verdi.

Elseve Saç Güzelleştirici Krem için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, “L’Oréal Paris ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. Türk kadınının güzellik yolculuğunda yanında olan, güçlü bir marka ile birlikte yürüdüğüm için gurur duyuyorum. Yeni reklam filminde de heyecanımızı tam anlamıyla yansıttığımızı düşünüyorum. Elseve ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin hayatında değişilmezleri, vazgeçilmezleri var. Benim de saç bakımında vazgeçilmezim uzun yıllardır kullandığım Elseve Saç Güzelleştirici Krem. Onu hiçbir şeye değişmem. Çünkü saçlarım onunla her gün güzel.” dedi.